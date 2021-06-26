Su nasıl canlandırılır?

Şehir hayatını yaşayan insanlar için sulara ulaşmak kolay değildir.

Çoğunlukla güneşte bekleyen ve depolama süresinin artmasıyla ağırlaşan damacana sularını kullanmak durumunda kalırlar. Bu suların kullanmadan önce dondurup çözündürmek, tekrar canlı su özelliği kazandırır. Dibe çöken tortu ise atılmalıdır. Donmuş su, eridikten sonra 10-12 saat canlı kalabilir. Dolayısıyla bu sürede suyu içmek gerekir. Ayrıca dondururken ve çözündükten sonra ağırlaşmasını geciktirmek için suya Kur’ân ve duâ okunmalıdır.

Su içerken nelere dikkat etmeli?

Hayatın hiçbir safhası yoktur ki, Peygamberimiz (asm), onun hakkında en güzel yolu, en faydalı metodu, en hikmetli tarzı, en verimli hali belirtmemiş olsun. Nitekim, suyun önemi ve nasıl içilmesi hususunda çok sayıda hadisi şerif vardır.

Sırasıyla nakletmeye çalışalım:

Efendimizden (asm) “Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki üç solukta dinlene dinlene için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah’a hamd edin!” 1 buyurur. Diğer bir rivayette ise suyu üç solukta içmenin daha doyurucu, hastalıklara karşı daha koruyucu ve afiyetli olduğu 2 naklediliyor.

Suyu yudumlarken çekilen her besmele kristal yapısı üzerine ve dolayısıyla bize olumlu etkilediğini hatırlayalım. Üç nefeste içmek; dinlendirici, doyurucu ve hastalıklara karşı bir tür koruyucu hekimlik yaptığı anlaşılıyor.

“Biriniz su içerken su kabına nefes etmesin” 3 hadisi ise ağzımızdaki çok sayıda mikroorganizmanın suya bulaşmasını önler. Özellikle bir başkasına ikram edildiği takdirde o kişinin de menfii etkilenmesinin önüne geçilir.

Hangi durumlarda su ayakta veya oturularak içilir?

“Sizden biriniz ayakta su içmesin! Her kim unutur da içerse, kusmaya çalışsın!” 4 ve İbn-i Abbas (ra) “Rasülullah’a zemzemden sundum, ayakta olduğu halde içti” 5 şeklinde rivayet ediyor.

İlmi izahatını anlarsak yukarıdaki iki hadisin birbiriyle uyumlu olduğunu da idrak ederiz. “Suyu ayakta içtiğimizde, bu sıvı midedeki “mide caddesi” denen oluktan transit geçerek doğrudan oniki parmak bağırsağına ulaşır. Eğer oturularak içilirse, su önce midede birikir, asitle karışarak mikropları ölür ve sonra oniki parmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme kolera da dahil, birçok intan/bozulma/kokuşma hastalıklarından korunmuş olur.” 6 Yani, Efendimiz’in (asm) “Sizden kimse ayakta su içmesin.” emrinin bir hikmeti de sudaki mikropları midede asitle karışmasını sağlayarak steril etmektir.

Peki, Efendimizin’in (asm) zemzemi ayakta içmesini nasıl anlamamız gerekir? Onun hikmetlerinden biri de zemzem; mikropsuz yani steril olduğundan midedeki asitle karışmasına ihtiyacı yoktur.

Dipnotlar:

1- Tirmizî, İçecekler, 13/1886.

2- Buharî, İçecekler 26; Müslim, İçecekler 121/2028; Ebu Davud, İçecekler 19/3727.

3- Buharî, İçecekler 25; Müslim, Temizlik 64/26; Tirmizî, İçecekler, 16/1890.

4- Müslim, Eşribe 116.;

5- Müslim, Eşribe 117; İbniMâce, Eşribe 21.

6- Kemal Özer, Müslüman’ın Diyeti s. 38.