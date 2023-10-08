Kodu E102’dir.

Sentetik sarı renkli azo boyasıdır. Madensuları, meyve suları, şerbetler ve gazozlar gibi aromalı içecekler, yenilebilir buzlar, dondurmalar, tatlılar, bisküvi, kek, pasta, çikolata, çerez, konserve balık ve hazır çorbalarda, yoğurt, soslar, şekerlemeler, reçel, lokum, puding, jöleler, sakız, bezelye konservesi, ilaç ve kozmetik ürünlerinin yanı sıra; el jelleri ile sabunlar, deterjanlar, renkli taşlar, oyun hamuru gibi ürünlerde yaygın olarak kullanılır.

Tiroid tümörü ve kromozom hasarına sebep olabilir. Benzoatlarla kombinasyonları (E210-E215) sonucunda tartrazin, çocuklardaki hiperaktivite (ADHD sendromu) vakaların büyük bir yüzdesini oluşturur. Ayrıca çocuklarda zeka gerilemesine ve dikkat eksikliği bozukluğuna sebep olur. Astım benzeri belirtiler gözlenmiştir. Histamini serbest bırakır, dolayısıyla alerjik reaksiyonlar (dudakların, dilin, boğazın ve boynun şişmesi gibi) oluşturur.

Besinlerle alınan tartzinin çoğu kolonda (kalın bağırsakta) metabolize olur, bu sebeple kolon kanseri daha büyük risk altında olabilir. Sindirim bozuklukları ve deri döküntüleri gibi cilt problemlerine sebep olur.

Deney ortamındaki sıçanlara tartrazin verildiğinde beyin nörotransmitterlerinde eksilme ve malondialdehit düzeylerinde belirgin derecede artış gibi bir dizi bulguya rastlanmıştır. Dolayısıyla nörotoksik etki gösterebilir.

Bu zehri FSA yasaklanmasını öneriyor. Norveç ve Avusturya’da yasaklı listesinde. Maalesef Türkiye’de organikler hariç her türlü gıdada kullanımı serbesttir. O halde alışveriş yaparken bizde yasaklı listemize bu katkıyı ekleyerek sağlık yönünde müsbet bir adım atmalıyız.