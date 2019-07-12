Kalenin içindekiler ve dışındakiler

Her çizdiği karikatür derin manaları ihtiva eden İbrahim Özdabak Ağabeyin, hemen hemen her Yeni Asya dershanesinin duvarlarını süsleyen meşhur “kale” karikatüründen anlayabildiklerimi nakıs fehmimle paylaşmak istiyorum.

Resme baktığımızda ana hatlarıyla gördüklerimiz; Kapısında “YENİ ASYA” yazan kalenin burçlarının içindeki birinci safta, az sayıda asker, onların arkasında Risale-i Nur Külliyatı ve merkezde Kur’ân-ı Kerîm.

Kalenin dışında ise; ellerinde çeşitli silâhlarla kalenin dört tarafını sararak, ele geçirmeye çalışan çok sayıda asker.

Yaklaşık yüz elli yıldır devam eden bu amansız iman-küfür mücadelesinde, az sayıdaki askerler, çok sayıda askeri bulunan orduya nasıl karşı gelebiliyorlar, neden mağlûp olmuyorlar? Bu işin bir sırrı olmalı.

Çünkü kalenin içindekilerin dâvâsı hak ve hakikat olduğundan, onlar inayet-i İlâhiye altında bir dest-i gaybi tarafından muhafaza ve himaye edildikleri her hallerinden belli oluyor. Üstadları onlar için “Böyle imanlı zatlara, şübehat orduları da hücum etse bir halt edemez. Onlar ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar”1 diyen Risale-i Nur’un çizgisinden hiç ayrılmazlar.

Dışarıdan yaptıkları hücumlarla galip gelemeyeceğini anlayan zındıka komitesi kalenin içine sızmanın yollarını arar. Çoğu zamanda çeşitli hilelerle bunu başarır. Ancak içeride her biri bir vücudun azaları hükmünde olan ve her işini meşveretle halleden, bir şahs-ı manevî ile karşılaşır, bunu gören fitnekâr, ya kendisi terk eder veya vücudun yabancı ve zararlı maddeleri dışarı attığı gibi onu da atar, içlerinde barınmalarına izin vermez.

Dışarıdakiler hedefi, durmak dinlenmek bilmeden, “kale”yi ele geçirmek olduğundan, içeridekileri nasıl bölebilirim? Onları nasıl avlarım? diye, bütün mesailerini harcamaya devam ederler.

En tesirli yol bu olmalı ki; içerideki askerlerin bir kısmı, “Bu hiledir” deseler de, bir kısmı “Allah’ın kitabına uymamız gerekir” diyerek silâhlarını bırakırlar. Hazreti Ali (ra) silâhlarını bırakanlara şöyle seslenmişti; “bu bir hiledir, bir tuzaktır. Aldanmayın.” 2

Ne yazık ki, tarihin bu önemli dönemecini görmezden gelen bazı askerler “kale”yi terk eder.

Merkezinde Kur’ân ve ondan tereşşuh eden Risale-i Nur ve onu yaşamaya çalışan, kapısında “YENİ ASYA” yazan kalenin içindeki az sayıdaki askerler, olayları, Risale-i Nur’un penceresinden bakıp ve onu yaşayarak, “ŞÛRÂ” süzgecinden geçirdikleri için yanılmadılar, mağlûp olmadılar elhamdülillah.

Cenab-ı Allah bizleri, her daim ve her şartta “kale” nin içinde kalanlardan eylesin. Âmin.

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikası.

2- Şah-ı velâyet Hz. Ali, M. Ali Kaya.