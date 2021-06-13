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13 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Denizli Hapishanesi (4)

Cevat Çakır
13 Haziran 2021, Pazar
Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin cezaevindeki talebelerine Nurlar’ı yazarak ve okuyarak ferah bulmalarını tavsiye etmesi: “Aziz, sıddık, sarsılmaz, telâş etmez, âhireti bırakıp fâni dünyaya dönmez kardeşlerim,

Bir parça daha burada kalmaktan, meselemizi bir derece genişlendirmek istemelerinden mahzun olmayınız. Bilâkis benim gibi memnun olunuz. Madem ömür durmuyor, zevâle koşuyor. Böyle çilehanede, uhrevî meyveleriyle bâkileşiyor. Hem Nur’un ders dairesi genişliyor. Meselâ, ehl-i vukufun hocaları, tam dikkatle Siracü’n-Nur’u okumaya mecbur oluyorlar. Hem bu sırada çıkmamızla, bir iki cihetle hizmet-i imaniyemize bir noksan gelmek ihtimali var. Ben sizlerden şahsen çok ziyade sıkıntı çektiğim halde çıkmak istemiyorum. Siz de mümkün olduğu kadar sabır ve tahammüle ve bu tarz-ı hayata alışmaya ve Nurlar’ı yazmak ve okumaktan teselli ve ferah bulmaya çalışınız.” 1

“Benim kendi kanaatim, tâ bahara kadar hapiste kalmak gerektir. Zaten kışta herşey tevakkuf eder. İnşaallah inâyet-i İlâhiye yine imdadımıza yetişir.” 2

Denizli hapsinin bir imtihan medresesi olarak telâkki edilmesi: “Bu meselede ben Denizli şehrini kendi karyeme arkadaş edip bütün emvatını ve ehl-i imanın hayatta olanlarını hem kendim, hem Risale-i Nur’un Talebeleri, manevî kazançlarımıza hissedar etmeye karar verdik. Denizli Hapishanesi’ni de, bir imtihan medresemiz telâkki ediyoruz. Ve bizimle alâkadar hem Denizli de, hem hapiste umumuna ve hususan tam adaletini gördüğümüz mahkeme heyetine çok selâm ve duâlar ederiz.” 3

Tahiri Mutlu’nun Denizli hapsindeki hizmetleri ve bazı sıfatları: “Tahiri’nin, Denizli hapsinde, unutulmaz halisane hizmetiyle ve Nurlar’a sarsılmaz sadâkatiyle ve yanılmaz zekâvetiyle ve çekilmez bahadırlığıyla daire-i Nur’da ehemmiyetli makamı için, bütün bu defaki mektubunu Lâhikaya geçirdik. Başta Nur’un şakirtlerinden validesi Zübeyde olarak, akrabasına ve rüfekasına selâm ederim. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun. Amin!” 4

Üstadın ömrünün kalan bölümünü Denizli hapsinde geçirme isteği: “Ben Denizli gibi, az bir zamanda, bize ve Risale-i Nur’a metin kahraman sahipleri ve kardeşleri verdiği için, elimden gelse, kemal-i sürur ve sevinçle onların mübarek hapishanesinde bakiye-i ömrümü geçirmek istiyorum.” 5

“Hususan Ahmed Feyzi ve Denizli hapsindeki kardeşlerimize ve hakkımızda adalete çalışanlara binler selâm...” 6

Üstadın Emirdağı’ndaki ikametini hapsi münferid olarak görmesi ve Denizli hapsini tercih etmesi: “Bir zaman Emirdağı’nda ikamete memur ve tek başıma, menzilde adeta bir haps-i münferit ve bana çok ağır gelen tarassutlar ve tahakkümlerle bana işkence vermelerinden, hayattan usandım, hapisten çıktığıma teessüf ettim. Ruhu canımla Denizli hapsini arzuladım ve kabre girmeyi istedim. Ve ‘Hapis ve kabir bu tarz-ı hayata müreccahtır’ diye, ya hapse veya kabre girmeye karar verirken, inâyet-i İlâhiye imdada yetişti, kalemleri teksir makinesi olan Medresetü’z-Zehrâ şakirtlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi.” 7

Denizli hapsine girilmesine sebep olanlar: “Sonra gizli düşmanlarımız bazı memurları ve bir kısım enaniyetli hocalar ve şeyhleri aleyhimize evhamlandırdılar. Bizi Denizli hapsine, beş altı vilâyetlerden gelen Nur Talebelerini, o medrese-i Yusufiyede toplanmaya vesile oldular.” 8

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 457.

2- B. Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 64.

3- A.g.e. 218.

4- A.g.e. 43.

5- A.g.e. 64.

6- B. Said Nursî, Lem’alar, 275.

7- A.g.e. 315.

8- B. Said Nursî, Şuâlar, 175.

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