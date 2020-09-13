Risale-i Nur’da hocalar (7)

Hocaların cemaatlerine ilişilmemesi ve tenkid edilmemesi: “Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz.

Gerçi, İmam-ı Rabbanî demiş ki: “Bid’a olan yerlere girmeyiniz.” Maksadı, “sevabı olmaz” demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünkü, Selef-i Sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar.” 1

Gelecek zatın ismini vermenin sakıncaları olacağı ve bir kısım hocaların itiraza başlayabileceği:

“O gelecek zatın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor; yanlış olur. Hem hiçbir şeye âlet olmayan Nur’daki ihlâs zedelenir, avâm-ı mü’minîn nazarında hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlaşır.” 2

Karşımıza çıkarılabilecek hocalarla uğraşmamak ve münakaşa etmemek: “Hem, belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zâhirde müttakîler çıkartılır. Bunlara karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlarla uğraşmamak lâzımdır, münakaşa etmemek gerektir.”3

“Nur’un büyük mecmualarında var. Mısır Câmiü’l-Ezher uleması ve Şam-ı Şerif büyük âlimleri ve Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin müdakkik hocaları ve Halep ve saire, hususan Diyanet Riyaseti’nin muhakkik âlimleri onları görüp kemâl-i takdirle tahsin ve tasdik ettikleri halde, hocavâri ve âlimâne bazı ilmî itirazları bu iddianamede hayretle ve taaccüple gördüm. Haydi, bazı yanlışlarım bulunsa bile, binler âlimlerin görmedikleri veya ilişmedikleri itiraznamedeki o yanlışlar hakikî olsa da, bir suç olamaz, yalnız ilmî bir hatâ olabilir.” 4

Risale-i Nur’un hakikî sahipleri olan hocalar:

“Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Hadsiz şükrederim ki, Risale-i Nur’un hakikî sahipleri olan müftüler, vâizler, imamlar, hocalardan mânevî kahramanlar meydana çıktılar.” 5

Samimî uhuvvet ve muhabbetin sarsılmasıyla hocaların bize yabanileşmesi: “Çünkü pek az bir sarsıntı, Denizli’de ....... gibi hocaları yabanîleştirdi.” 6

“Hem Nur’un ders dairesi genişliyor. Meselâ, ehl-i vukufun hocaları, tam dikkatle Siracü’n-Nur’u okumaya mecbur oluyorlar.”7

Kıskanç resmî hocaların aleyhimize çevrilmesi: “Nurun büyük mecmualarının İstanbul’da ciltlenip âlem-i İslâma intişarını ve gayet makbuliyetlerini bir delil gösterip, hükûmeti korkutup, kıskanç resmî hocaları ve vehham memurları aleyhimize, insafsızca çevirdiler. Tahminlerince her halde çok vesikalar, emareler görülecek.” 8

Hocalarla münakaşa etmemek ve uğraşmamak:

“Madem biz böyle sarsılmaz ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiyatı takdir edilmez derecede kıymettar ve bütün dünyası ve canı ve cananı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakîkatin uğrunda ve yolunda çalışıyoruz; elbette bütün musîbetlere ve sıkıntılara, düşmanlara, kemal-i metanetle mukabele etmemiz gerektir. Hem, belki karşımıza, aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zahirde müttakîler çıkarttırılır. Bunlara karşı vahdetimizi ve tesanüdümüzü muhafaza edip, onlar ile uğraşmamak lâzımdır, münakaşa etmemek gerektir.” 9

Bize muhalifte olsalar hocalara ilişmemek:

“Biçare, zaruret derecesine girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. 10

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, 234.

2- A.g.e. s. 430.

3- A.g.e. s. 459.

4- A.g.e. s. 460.

5- A.g.e., s. 387.

6- Bediüzzaman Said Nursî, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189.

7- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat.

8- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 457.

9- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, 37.

10- A.g.e. s. 65.