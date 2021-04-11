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11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Risale-i Nur’da ihtiyat - 4

Cevat Çakır
11 Nisan 2021, Pazar
Üstad Hazretleri Kastamonu Lâhikası’nda yazdığı bir mektubda Sabri’ye Abiye hitab ederek Halil İbrahim’in hususiyetinden şöyle bahsediyor: “Hem sen, hem Hüsrev, Halil İbrahim’den bahsediyorsunuz. O zat, Risale-i Nur’un ehemmiyetli bir talebesi ve iktidarlı bir naşiridir, hem haslardandır. Sabık hadisemizden tam bir ihtiyat ve ciddî bir alâkadarlık dersini aldığı kanaatindeyim. 1

“Bugünlerde, gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimizin ihtiyatsızlığından küçük bir tokat yemesi münasebetiyle, hem bu dört ay müddetçe, binler adam kadar alâkadar olduğum halde ahval-i âlemden, siyaset ve harpten kat’iyen bir haber almayıp ve istemeyip ve merak etmez bir tarzda bulunmamdan...” 2

“Çok mühim ve mübarek kardeşimiz Hafız Mustafa’nın bize verdikleri ehemmiyetli hadise-i taarruziye haberi bizi hayrete düşürdü. Ve Üstadımızın o zamanda endişelerinin ve heyecanının hikmetini anladık. 

Bir hiss-i kablelvukuyla mütemadiyen bizlere der idi: ‘Dikkat ediniz, sebat ediniz! Münafıklar, taarruz plânı çeviriyorlar’ diye bizi ihtiyata sevk ediyor, ‘Hem bir halt edemezler’ diyordu.” 3

“Biz her vakit tam ihtiyat ve tam sakınmak vaziyetini muhafaza etmekle mükellefiz.” 4

“Risale-i Nur bir cephede tevakkuf etse de, başka cephelerde fütuhatı o tevakkufun yerini tutar. Hatta bu hadise münasebetiyle burada bir derece ihtiyata binaen tevakkufa niyet edip terviç ettiğimiz halde, bilâkis Isparta tevakkufuna karşı, buralarda inkişafatla tezahür etti.” 5

“Aziz, sıddık, sebatkâr kardeşlerim, Musîbetzedelerin manevî galebesi beraati, değil yalnız sizleri ve bizleri, belki bu memleketteki bütün ehl-i imanı sevindirir bir mahiyettedir. Çünkü Risale-i Nur’un hürriyetine meydan açtı. Şimdiye kadar, müsadere tevehhümüyle pek çok ihtiyata mecbur olmuştuk.” 6 “Risale-i Nur’u yazınız, ihtiyata riayet ediniz.” 7

“Bazı ihtiyatsız ve dikkatsizlerin yüzünden cüz’î zararlar olduğundan, ihtiyat ve dikkat her vakit lâzımdır. 8

“Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki, inayet-i İlâhiye ve himayet-i Rabbaniye devam ediyor. Fakat, yalnız ehemmiyetli bir plânla, ayrı bir cephede, mütemerrid münafıklar tarafından bir hücum var. Çok ihtiyat ve dikkat ve sebat ve tesanüt lâzımdır ki, ta onların bu plânı da akim kalsın.” 9

“Aziz, sıddık kardeşlerim, Her vakit ihtiyat iyidir. Zaten Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anh de kerametkârane bize ihtiyatı tavsiye ediyor. 10

TAZİYE: Muhterem ağabeyimiz Mehmet Kutlular'ın vefatını teessürle öğrendim. Mekanı Cennet olsun inşallah. Ailesi ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, 16.

2- A.g.e. s. 32.

3- Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Şamiye, 85.

4- A.g.e. s. 91.

5- A.g.e. s. 99.

6- A.g.e. s. 101.

7- A.g.e. s. 109.

8- A.g.e. s. 109.

9- A.g.e. s. 159.

10- A.g.e. s. 182.

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