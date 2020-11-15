Risale-i Nur’da tesanüd (2)

Isparta medresesindeki tesanüdün örnek olması: Sizin, hususan Isparta medresesindeki tesanüdünüz, hem Risale-i Nur’u, hem şakirtlerini, hem bu memleketin yüzünü ak etmiş. Ve her tarafta Risale-i Nur’a çalıştıran ehemmiyetli bir sebep, tesanüdünüzdür ve şevk ve gayretinizdir.

Cenab-ı Hak, sizleri bu hizmet-i imaniyede daim ve muvaffak eylesin. Amin, amin. 1

Vazifemizin tesanüdle hareket olduğu: Vazifemiz, ihlâs ile ve sebat ve tesanüdle ve mümkün olduğu kadar ihtiyatla, “sırren tenevveret” irşad-ı Aleviyi fiilen tasdik etmek, ona göre hareket etmektir. Yoksa, muarızlara mukabele etmek ve onların hücumundan telâş etmek değil. Muvaffakiyet ve fütuhat-ı Nuriye ve revaç ile intişarı ise, vazife-i İlâhiyedir. Vazifemizi yapıp, vazife-i İlâhiyeye karışmamak gerektir diye hem bana, hem sizin bedelinize teselli buldum. 2

Tesanüdü hakikinin verdiği kuvvet: İnşaallah, tesanüdün sırr-ı azimi ile-ki, üç elif tesanüdle yüz on bir kuvvetinde gösterdiği gibi-has şakirtlerin mabeynindeki tesanüd-ü hakikinin verdiği kuvvet, benim gibi bir biçarenin sizce fevkalâde zannedilen fedakârlığından geri kalmayacaktır inşaallah. 3

Hakikî tesanüd ve sarsılmaz ittihadın kerameti: Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür ediyoruz ki, Medresetüz-Zehranın erkânları, hakikî bir tesanüd ve sarsılmaz bir ittihad kerametiyle, bütün müşkilata ve manialara galebe edip Nur’un elmas Zülfikarlarını ve harika mu’cizâtlı hüccetlerini muhtaçlara yetiştirmeye muvaffak oluyorlar. 4

Nurcular’ın tesanüdlerini muhafaza etmeleri: Benim için münasip bir vakitte cildlendirdiğiniz Asa-yı Musa’dan gönderirsiniz. Hüsrev’in, vazifesini tam yaptıktan sonra gelen bu maddî zararın hiç ehemmiyeti yok. Zülfikar’lar tam intişar etti; Asa-yı Musa’da az zayiat olmakla beraber inşaallah manevî pek çok menfaati olacak. Yalnız Nurcular sebat ve tesanüdlerini muhafaza edip telâş etmesinler, şevkleri kırılmasın. 5

Nurlar’ın muarızlarının Nurcular’ın tesanüdlerini kırma planları: Nurlar’ın muarızları, her cihetle mağlûp olduktan sonra, zahiren bize hoş görünmeyen ve hakikaten Nurlar’a daha menfaatli bir plan takip ediyorlar. Güya Nurcular’ın tesanüdünü kırıp, bilinmeyecek bir tarzda bazı mühim erkânlarını başka yerlere gitmelerine sebebiyet veriyorlar. Halbuki onların gitmesiyle tesanüd kırılmadığı gibi, gideceği yerlerde lüzumları var. 6

Risale-i Nur şakirdlerinin tesanüdlerinden meydana gelen şahs-ı manevî: Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telâkki ediyorlar. O şahs-ı manevinin de bir mümessili, Nur şakirtlerinin tesanüdünden gelen bir şahs-ı manevisi ve o şahs-ı manevide bir nevi mümessili olan biçare tercümanını zannettiklerinden, bazan o ismi ona da veriyorlar. 7

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 96.

2- A.g.e. s. 185.

3- A.g.e. s. 188.

4- A.g.e. s. 195.

5- A.g.e. s. 20.

6- A.g.e. s. 218.

7- A.g.e. s. 232.