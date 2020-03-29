"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Risale-i Nurda bereket (3)

29 Mart 2020, Pazar 01:05
Risale-i Nur’da yer alan bereket konusundaki bazı misalleri hatırlatmaya devam edelim:

“Yine bir vaka-i bereket: Üstadımızın bir okka (1 kilo 220 gram) peyniri vardı. Ekser günlerde, o peynirden, hoşuna gittiği için, bir-iki defa yiyordu ve bize de veriyordu. Hem, yemeksiz olduğu ekser vakitlerde ondan yediği halde, altı ay kadar devam ettiğini ve halen de yüz dirhem kadar o peynirden bulunduğunu görüp yakinen tasdik ediyoruz. Fakat, bu hadise-i bereketin ifşasından sonra, evvelce görünmeyen dibi, görünmeye başladı, noksaniyetini gösterdi. Evet, bereket hususunda şayan-ı hayret bir hadisedir. Hem, yarım kilo tereyağı, ekser günlerde fazla sarf olunduğu halde, elli güne yakın devamıyla anladık ki, şüphesiz bir bereket içine girmiş. Hem, yine Ramazan Bayramında Üstadın rızası olmadığı halde Tahsin ve ben, yani Emin, bir kilo kadar ince şeker getirmiştik. Ekser yoğurt ve süt ve tatlı kabağa vesair şeylere bazan yirmi-otuz dirhemden fazla kattıkları halde, beş ay devam etti. Halen o şekerden yüz dirhem kadar kalması, elbette bereket sebebiyledir. Hem, bu havalideki şakirdler, herkes, cüz’i-külli hissetmiş ve itiraf ediyorlar ki: Risaletü’n-Nur’a çalıştığımız zaman, hem rızkımızda bereket ve suhulet, hem kalbimizde bir inşirah ve ferah, zahiren hissediyoruz.15

Üstadın şehriyelerindeki bereket: Aziz kardeşlerim! Bir seneden beri bir parça, yani bir kilo kadar şehriye ve pirinçten sarf ediyordum. Şüphem kalmadı ki, büyük bir bereket içinde var. Şimdi siz bırakmıyorsunuz ki pişireyim. Öyleyse, onu size hem teberrük hem bereketli bir hediye ediyorum. O yıldız şehriyeden bir defa harika bir bereketi gördüm. Taneleri pişirdikten sonra kurutuyordum. Bir tek tane on mislinden ziyade büyük olduğunu ben ve başkaları gördük.17

Risale-i Nur’a hüsn-ü hizmet edenlerin hemen hemen bilâistisna maişetinde vüs’at ve bereket kalbinde meserret ve rahat görmelerinin binler hadiseleri dahi tesadüfî olamaz. 18

Yalnız, hem bu memleketi, hem âlem-i İslâmı çok alâkadar eden ve maddî ve mânevî bu vatana ve bu millete pek çok bereket ve menfaati tahakkuk eden Risale-i Nur.19

Ben Afyon Mahkemesinden talep ve ümit ederim ki, bu milletin ve bu vatanın menfaatine bir ordu kadar hizmeti ve bereketi bulunan Risale-i Nur’un tam serbestiyetine karar vermenizi, hakikat-i adalet namına sizden bekliyoruz.20 

Aziz, sıddık kardeşlerim! Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. 21

Dipnolar:

15-Bediüzzaman Said Nursi, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 24; 16-A.g.e. s. 37; 17- Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, 287; 18-A.g.e. s. 331; 19-A.g.e. s. 332; 20-A.g.e. s. 418; 21-A.g.e. s. 415

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pozitif haberlere odaklanalım

    Mücadele, ortak akıl ve dayanışmayla kazanılır

    Milyonlarca insan bu şartlardan mahrum

    2009’dan daha kötüsü geliyor

    Virüsten sonra bir de kıtlık yaşamayalım

    Bilanço ağırlaşıyor

    Kulüplerimiz neden yardım kampanyası başlatmıyor?

    Rüştü Reçber Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

    New York, New Jersey ve Connecticut karantinaya alınabilir

    Dünya genelinde bilanço ağırlaşıyor

    'Çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak'

    İtalya'da son 24 saatte 889 ölüm

    Bakan Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri açıkladı

    Gün birlik günüdür

    Her hayat, eve sığmıyor ne yazık ki!

    Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar endişelendiriyor

    Ramazan da evde geçecek

    AŞTİ'de otobüs seferleri 17.00 itibarıyla durduruldu

    'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edilemeyecek

    Bakan Soylu Kovid-19 gündemini değerlendirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şaşmaz pusula
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Rüya Hac’da sükût etti
    Hasan ŞEN

    Korona korkusu
    Genel

    2009’dan daha kötüsü geliyor
    Mehmet KARA

    Demokrasinin virüsü darbedir!
    Genel

    Bilanço ağırlaşıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Görünmeyen dost kuvvetler (2)
    Ahmet BATTAL

    RTÜK’ten beklentiler
    Genel

    Virüsten sonra bir de kıtlık yaşamayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.