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8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Said Nursî’den taziye örnekleri (2)

08 Mart 2020, Pazar
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Muhacir Hafız Ahmed’in vefatı dolayısıyla Emirdağ Lâhikası’nda yazdığı bir mektupta şunları söylemiş:

“Aziz, sıddık kardeşlerim, Sekiz sene çoluk ve çocuğuyla sadâkatle bana hizmet eden; ve evlâd ve ahfad ve refika ve damatlarıyla Nurlar’a ciddî çalışan; ve ders ve vaazlarını bütün Nurlar’dan veren; ve vefatından on dakika evvel dünyaca en ehemmiyetli vasiyeti, kendinin Nur Risalelerini tekmil için Şamlı Hafıza rica eden, (...) merhum Muhacir Hafız Ahmed’in (rh) dünyadan göçmesi, aynen Abdurrahman gibi beni çok sarstı, ağlattırdı. (...) Binler rahmet onun ruhuna insin. Amin. Kabri de hanesi gibi Kur’ân ve Nur’un bir menzili olsun.“ 1

Tahir Abinin kızının vefatı dolayısıyla Üstad Hazretleri bir mektubunda şu şekilde taziyede bulunuyor: “Kahraman Tahiri’nin Nurcu masume, merhume mübarek Hicret’i dünyadan Cennete hicret etmesi, hakikaten beni mahzun eyledi. Öyle bir Nur şakirdi ve masum taifesinin ehemmiyetli bir çalışkanı gitmesi, Nur hesabına da beni müteessir etti. İnşaallah onun yerine çoklar girecek, yerini boş bırakmayacaklar. (...) Cenab-ı Hak, Hicret’in peder ve validesine ve akrabasına sabr-ı cemil ihsan edip, Hicret’i onlara şefaatçi eylesin ve o merhumeyi de merhume hemşirem Hanımla Cennette mesrur eylesin. Amin.” 2

Üstad Hazretleri, Hasan Feyzi’nin vefatı dolayısıyla bir mektubunda taziyesini bildirerek ayrıca bize de kendi manevî kazancımızdan ona hediye etmemizi tavsiye ediyor: “Risale-i Nur’un kahramanlarından ve Hafız Ali’nin makamına geçen merhum Hasan Feyzi’nin vefatı, Denizli’ye, Risale-i Nur dairesine ve bu memlekete ve âlem-i İslâma büyük bir zayiattır. (...) Ben, merhum Hasan Feyzi’nin vefatını onun şahsı itibarıyla tebrik ediyorum ve Denizli’yi ve Nur dairesini ve bu memleketi cidden taziye ediyorum. Bu çeşit zülcenaheyn ve hakikî mü’min ve müdakkik bir âlim ve yüksek bir edip, muallim ve tesirli bir vaiz ve müderrisi kaybettiği için, büyük bir musîbettir. Cenab-ı Hak, inşaallah, Denizli gibi kahramanlar ocağından çok Hasan Feyzi ruhunda Nurlar’a sahip ve naşir çıkaracak. (...) 

Saniyen: Bu kahraman kardeşimizin, hayatta kaldığı gibi, defter-i hasenatına herbirimiz, manevî kazançlarımızı, umumda olduğu gibi, hususî bir surette dahi o kardeşimize hediye etmeliyiz. Ben, kendim, onu da, Hafız Ali, Hafız Mehmed ve Savalı Ahmed ve Mehmed Zühtü’nün beşincisi olarak evliya-i azimenin has dairesinde, manevî kazançlarımı ona da bağışlamaya karar verdim.“ 3

Bir başka taziye de şöyle: “Bizi ve Risale-i Nur’u çok minnettar eden kahraman Burhan’ın mektubunda yazılan hastaya Cenab-ı Hak şifa versin ve kardeşimiz Zekai’nin vefat eden validesine çok rahmet eylesin. Amin. 4

“Ali Osman’ın vefatıyla hem akrabasını, hem Medresetü’z-Zehra ve Nur dairesini tâziye ediyorum. Ve onu da tebrik ediyorum ki, vazifesini tam yapmış ve şimdi de Nur kahramanları Hâfız Ali ve Hâfız Mustafa yanında duâma dahildir. Umum kardeşlerime binler selâm.” 5

Tahiri’nin pederinin vefatı dolayısıyla Üstad’ın taziyesi de şöyle: “Bir küçük medrese-i Nuriyeyi kendi hanesinde tesis edip kahraman Tahirî gibi bir has, hâlis Nur nâşirini daire-i Nuriyeye veren Tahirî’nin merhum pederinin vefatını, hem onun akrabasını, hem Isparta’yı, hem Nur dairesini tâziye ediyorum. Cenab-ı Hak Nur’un hurufları adedince ruhuna rahmet eylesin. Âmin.“ 6

Dipnot:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 148.

2- A.g.e, 157.

3- A.g.e, 161-62.

4- A.g.e, 195.

5- A.g.e, 292.

6- A.g.e, 343.

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