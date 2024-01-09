Çete-mafya operasyonları perdesinde

Siyasi iktidar, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından artan çete-mafya operasyonları siyasette kullanırken, yıllardır iddiaların aksine çete-mafyayla mücadeledeki başarısızlığı ifşa ediliyor.

Bizzat İçişleri Bakanı paylaşımlarla bütün dünyada “kırmızı bülten”le aranan mafya babalarının, uyuşturucu baronların yakalandığını duyururken, Türkiye’nin AKP iktidarında ve “tek kişilik rejim”de ne denli “çete - mafya üssü” haline getirildiğini ele veriyor.

Bu durum, yıllardır tumturaklı “güvenlik nutukları”na karşılık, yüzlerce yerli ve yabancı menşeli, önemli bir kısmı devlet bağlantılı suç örgütlerinin, çete ve mafyanın cirit attığı ülke “çete-mafyanın cenneti” haline getirilirken, neden göz göre göre çete mafya örgütlerine müdahale edilmediği vakıasını ortaya koyuyor.

Ancak en çarpıcısı, her defasında “suç örgütlerinin çökertildiği” ve daha önce ele geçirilen suç örgütlerinin “yeniden yakalandığı” tekrarı, esas büyük çetelerin, ana mafyanın es geçildiği” tesbitleriyle ilgili şâibe ve şüphelere sebebiyet veriyor.

“KÜRESEL ORGANİZE SUÇ ENDEKSİ”NDE AVRUPA’DA “BİRİNCİ”

Aslında, daha önce Meclis’te özellikle muhalefet partileri tarafından hazırlanan raporlarda Türkiye’de başta uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığıyla kullanımının yaygınlaşmasıyla bağlantılı olarak artan yoğun suç tablosu içinde “çeteleşme”-“mafyalaşma” suç bataklığında yabancı çete ve mafya örgütlerinin türediği, belgeleriyle ortaya konulmuştu.

Zira dönemin ilgili bakanlarının mafyatik şahıslarla ya da uyuşturucu baronlarıyla resimleri sıradanlaştı; mafya babalarının uçaklarıyla uçtular. Saray’ın danışmanları, özellikle iktidara mensup milletvekilleri ve siyasiler çete liderleriyle aynı karede göründüler.

Özetle, Cumhurbaşkanı “Verin yetkiyi, görün etkiyi; bu kardeşinizin faizle, şunla bunla nasıl mücadele ettiğini göreceksiniz!” sözüne karşılık, seçimden sonra faizle resmen yüzde 8.5’tan 42.5’e çıkarken, uyuşturucu kullanımının yüzde 173, uyuşturucu suçlarının yüzde 122 arttığı, Türkiye’nın bu kırılgan süreçte âdeta bir “uyuşturucu kaçaklığı ve ticareti merkezi” ve “mafya – çete ülkesi haline getirildiği resmi rakamlarla tescillendi, tescilleniyor.

Keza “bireysel silâhlanma”da şiddet son yedi yılda yüzde 75 artarken ve buna paralel olarak “yeraltı dünyası mafya dizileri” ekranlarda yoğunlaşırken, sokaklarda çete ve mafyanın kol gezmesiyle Türkiye’nin “Küresel Organize Suç Endeksi”nde dünyada 14., Avrupa’da “birinci” olması gerçeği açıkça ortaya koyuyor…

SOKAKLARDA CİRİT ATMALARI GÖRMEZDEN GELİNMİŞ!

Düşülen vartada Türkiye yolgeçen hanına dönmüş. Otuzdan fazla suç işleyen Afgan –İtalyan mafya liderleri, kırmızı bültenle aranan Rus suç örgütü liderleri aylarca - yıllarda lüks otellerde kalıyor. Kara para aklayıcıları, uyuşturucu baronları Türkiye’de yakalanıyor.

“Türkiye dünyanın dört bir yanından doluşan çete liderleriyle meşhur bir ülke durumuna düştüğüne dikkat çeken Deva Partisi Genel Başkanı Babacan’ın tesbitiyle, “Bu ülkede her gün bir başka coğrafyadan birileri yakalanıyor. Türkiye, Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya, Rusya’dan, Çin’den Orta Asya’ya, Hırvatistan’a, İngiltere’ye kadar uzanan haritadan yabancı uyruklu çetelerin işgali altında. Dünyada ne kadar çete mafya varsa hepsi Türkiye’ye toplanmış; nasılsa kimse ilişmiyor diye ülkeyi bir nevi çete yuvası haline getirmişler…”

Bu arada ele geçirilenlerin ikinci, üçüncü derecede alt seviyede çete ve mafya grupları olduğu ifşaatları, şimdiye kadar sözkonusu yüzlerce çete-mafya elemanının toplum içinde ellerini kollarını sallaya sallaya pervâsızca dolaşmalarına göz yumulduğu fecaatinin itirafı.

Bu durumda bunca zamandır görülmemeleri ve yakalanmamaları bir vahamet iken, bilindikleri halde müdahale edilmeyip bile bile cirit atmalarına, sokaklarda çatışmalarına, cinayet işlemelerine müsaade edilmesi daha dehşetli bir vahamet olarak karşımıza çıkıyor.

“Çete-mafya operasyonları” perdesinde bu vahim gerçeğin de ortaya çıkması gerekiyor.