Felâket, siyasi propagandayla perdeleniyor

Türkiye’nin görünür gündeminin gölgesinde kalan gerçek gündemindeki ahlâkî erozyonun “muhafazakâr” iktidarda daha da derinleşip yaygınlaşması, Küresel Organize Suç endeksinin 2023 raporunda Türkiye’nin BM üyesi 193 ülke arasında “on dördüncü”, Avrupa’da ise “birinci” olması ile vahameti ele veriyor.

Zira “suç skoru”na dair rakamlarla öncelikle uyuşturucu, insan ticareti ve kaçakçılığı ile bir “narko devlet” haline gelmiş. Eroin ve kokain başta olmak üzere her yıl başta Kolombiya ve Panama olmak üzere Güney Amerika’dan limanlara gelen -sahipleri gizlenen- tonlarca uyuşturucu trafiğiyle tescilleniyor.

Son 20 yılda Türkiye nüfusu yüzde 26 artarken aynı dönemde suç oranında yüzde 400 artış gerçekleşmesi, özellikle uyuşturucudan kaynaklanan hırsızlık ve adam öldürme suçlarındaki yüzde 600’lük artış dehşeti ifşa ediyor.

Ele geçirilen esrar, eroin, bazmorfin, afyon, asetik anhidrit, captogon, ecstasy hapı, uyuşturucu hapları, uyuşturucu ve kötü madde tâcirlerinin Türkiye üzerindeki ticaret hacmi ve parekende satışları felâketin boyutlarını gösteriyor.

YÜZDE 400’LERE VARAN UYUŞTURUCU, İÇKİ ARTIŞI…

Dünyada yakalanan uyuşturucunun piyasadakinin ancak yüzde 20’isini bulduğu vakıasıyla, eroine ulaşmanın sigara almaktan bile kolay olduğu nazara alındığında, Türkiye uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığında “transit ve hedef ülke” durumuna düşürülüp “gri liste”ye alınmış.

Keza alkol ve madde bağımlılığının Türkiye’de bir “büyük belâ” haline geldiği ve yüzde 133 ile 400 arasında artan içki üretimi ve tüketiminin boyutları, AKP iktidarında Türkiye’nin otuz yaş altındaki “genç yaş uyuşturucu ölümleri”nde AB ülkeleri arasında birinci sıraya çıktığı, iktidardakilerin söylemlerinin aksine uyuşturucu kullanımının arttığı resmi rapor ve araştırmalarla ortada.

Yeşilay ve Tüketiciler Birliği araştırmalarına göre, Türkiye’de alkole başlama yaşı 11’e kadar düşmüş. İlköğretimde en az bir kez alkol kullananların oranı yüzde 15’i aşmış. Ortaöğretim ile üniversiteliler arasında alkol kullanma sıklığı yüzde 50’lere varmış.

BM’nin Dünya Uyuşturucu ve Alkol Raporuna paralel olarak, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin alkollü içki araştırmalarında, öğrencilerin beşte biri sigara ve alkol kullanmış.

Zararlı kötü madde bağımlılığı artarken, her türlü kumarın yaygınlaşması, bu yıl Kolombiya’ya çıkan şâibeli Milli Piyango’dan “süper toto”, “loto”, “iddaa” ve “on numara”ya kadar çeşitlendirilip devlet eliyle oynatılan şans ve talih oyunları katlanmış.

KUMARA YÜZDE 50 VERGİ İNDİRİMİ!

AKP iktidarında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) “içki yönetmeliği”nde “18 yaşını doldurmuş her kişinin istediği zaman istediği kadar alkollü içki satın alabileceği ve tüketebileceği” teminatı verilirken, “plaj, kaldırım kenarı, kapı önü gibi alanlara doğru genişletilen açık içki satış yerlerine herhangi bir sınırlama konulmaması” güvencesiyle başlayan süreçte “içki yasağı” gözboyamadan ibâret kalmıştı.

Yeni yılda trafikten harçlara, resmi evraklara, iğneden ipliğe herşeye yüzde 58 zam yapılırken, milletin belini büken yeni ağır vergiler eklenirken, bizzat Cumhurbaşkanı’nın “tâlimatı”yla kumar, bazı şans ve bahis oyunlarında vergi yüzde 50 düşürülüyor.

Ve bu vahamet “algı operasyonları” ve siyasi propagandalarla karambola getiriliyor.