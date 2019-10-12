"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Harekâtın arka plânı…

Cevher İLHAN
12 Ekim 2019, Cumartesi 00:15
Yanlış Suriye politikalarıyla Türkiye’nin Suriye topraklarına askerî harekâta itilmesinin ve ısrarla “güvenli bölge” tesisinin terörü tasfiye edemeyeceği, Suriye’ye ve bölgeye istikrar sağlamayacağı görülüyor.

Bundandır ki öncelikle Suriye’de büyük oranda ateşkesi sağlayan, ülkenin toprak bütünlüğüyle siyasî birliğini, Şam yönetimi ile muhalefetin katılacağı anayasa sürecini, barış ve istikrarını hedefleyen, üç garantör ülke Türkiye, İran ve Rusya’nın imzaladığı “Astana süreci” berhava edilmemesine dikkat çakiliyor.

Zira Rusya’nın Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu belirtip, Suriye’nin toprak bütünlüğünün de korunması gerektiği ikazında bulunması; İran Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’nin, kendi güvenliğini Suriye’nin egemenliğini ihlâl ederek sağlayamayacağı mesajıyla bildirdikleri rahatsızlığın bunun sinyallerini çakıyor.

Ve bu durum, AB’nin Türkiye’ye “harekâta son vermesi” çağrısıyla “güvenli bölge” için destek vermeyecekleri uyarısı, Arap Birliği’nin tepkisiyle gittikçe yalnızlaşan Türkiye’yi oyalamalarla “operasyon yapma”ya sürükleyen ABD’ye ve işgal-savaş ortağı küresel güçlere mecbur hale getiriyor.

EMPERYALLERİN “TEFRİKA VE İFSAD PLÂNI”

En vahimi, askerî operasyonla “güvenli bölge” ihdasının yine ABD ve emperyal ortaklarının Türkiye’nin yanıbaşında Suriye’nin bölünüp parçalanmasıyla İsrail’in Ortadoğu’daki egemenliğine hizmette istimali.

Vakıa şu ki Suriye’nin kuzeyine de karargâh kuran ABD’nin “tampon bölge” alanında İsrail’in bölgedeki egemenliği ve emperyal çıkarları uğruna tetiklenip patlayan terörle bölge terörize ediliyor.

ABD’nin, Suriye’nin kuzeyini uhdesindeki kantonlar üzerinden Suriye’den koparmaya çalışan PYD/YPG’yi silâhlandırılıp askeri eğitim vermesinin maksadının Suriye’nin de Irak gibi bölünüp parçalanması olduğu ortada. PYD/YPG’ye “ordu” kurduran ABD, örgüte “koridor devlet” kurdurmanın peşinde. “Güvenli bölge”ye bu maksat için “müsaade” ediliyor.

Esasen Suriye’nin bölünüp parçalanması ve “güvenli bölge” tam bir Amerikan emperyal projesi. Yine Bush’un Dışişleri Bakanı Rice’nin açık itirafıyla Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini bölüp parçalama maksatlı “genişletilmiş büyük Ortadoğu projesi (BOP)”un temelini teşkil eden, İngiliz-Fransız mâmulü menhus “Sykes-Picot anlaşması”nın devamı. Bediüzzaman’ın “Âlem-i İslâma ve merkez-i hilâfete bir suikast” olarak tanımladığı “gaddarâne Sevr Muâhedesi”nin sonucu.

Kısacası, İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon’un, Washington Woodrow Wilson merkezinde, “Suriye’nin bütünlüğü artık mümkün değil, federalizmle Esad’ın ‘Alevistan’ı, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’la bölünmeli” diye deşifre ettiği “stratejik yaklaşımı”, emperyal güçlerle ifsad şebekelerinin “tefrika ve ifsad plânı” hesabına dayatılıyor. (AA, 16.3.16)

ANKARA, ŞAM’LA İŞBİRLİĞİNE GİTMELİ

Hulâsa, neticesiz askeri harekâtlar yerine, Türkiye ile Suriye arasında merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le dönemin Suriye Devlet Başkanı Hâfız Esad arasında 20 Ekim 1998’de Adana’da imzalanan “Adana mutâbakatı”yla “birbirine komşu ve kardeş” iki ülkenin topraklarında birbirlerine yönelik terör örgütlerine müsaade etmemeleri karşılıklı taahhüdüyle Şam’la işbirliği hayata geçirilmeli.

Ankara, bir an önce askerî harekâtı sona erdirip, beynelmilel hiçbir hukukî temeli olmayan “güvenli bölge” ihdası yerine Şam’la doğrudan işbirliğine çalışmalı.

Hârekâtın arka plânında bunlar okunuyor. Bunun içindir ki Şam yönetimi nezdinde Suriye’nin topraklarındaki terör kamplarının kapatıp yasaklanması, Türkiye aleyhtarı faaliyetlere izin verilmemesi güvencesini sağlamalı.

Aksi halde uluslar arası hukuka göre bir başka ülkenin topraklarına asker sokarak “egemenlik hakkının ihlâli” isnadıyla Türkiye “işgalci” durumuna düşürülür; ve bunun da maddi ve mânevî ağır bedelini bütün ülke öder…

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, ekonomimizi mahvedebilir mi?

    Kamuoyu açıklama bekliyor

    'DEAŞ'a karşı sahada askeri olan tek ülke biziz'

    IŞİD, Kamışlı'daki saldırıyı üstlendi

    ABD Hazine Bakanından 'yaptırım' açıklaması

    Erdoğan: Geri adım atmayacağız

    Bir köy daha teröristlerden kurtarıldı

    Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

    Hollanda, Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu

    Azez'de iki askerimiz şehit oldu

    'Tarihi bir operasyon süreci içerisindeyiz'

    Esper, Hulusi Akar'ı uyardı: Kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atıyorsunuz

    'Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söz konusu değil'

    Teröristlerden Nusaybin'e hava saldırısı

    İtalya Başbakanı: AB, Türkiye’nin şantajına boyun eğemez

    Dolar artmaya devam ediyor

    Alman kulüp, Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen Türk oyuncusunu kadro dışı bıraktı

    Rusya, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklama yayınladı

    YPG/PKK sivillere saldırdı: 2 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kamuoyu açıklama bekliyor
    Ahmet BATTAL

    Şirketlere kayyım kararı ve OHAL
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’nin bütünlüğü
    Cevher İLHAN

    Harekâtın arka plânı…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Önce reform, sonra reform
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Trump, ekonomimizi mahvedebilir mi?
    Sebahattin YAŞAR

    Normalde duâ etmeyen, anormalde eder
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali ATAÇ

    Bediüzzaman Mevlidi’ni Diyanet okutsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.