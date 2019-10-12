Harekâtın arka plânı…

Yanlış Suriye politikalarıyla Türkiye’nin Suriye topraklarına askerî harekâta itilmesinin ve ısrarla “güvenli bölge” tesisinin terörü tasfiye edemeyeceği, Suriye’ye ve bölgeye istikrar sağlamayacağı görülüyor.

Bundandır ki öncelikle Suriye’de büyük oranda ateşkesi sağlayan, ülkenin toprak bütünlüğüyle siyasî birliğini, Şam yönetimi ile muhalefetin katılacağı anayasa sürecini, barış ve istikrarını hedefleyen, üç garantör ülke Türkiye, İran ve Rusya’nın imzaladığı “Astana süreci” berhava edilmemesine dikkat çakiliyor.

Zira Rusya’nın Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu belirtip, Suriye’nin toprak bütünlüğünün de korunması gerektiği ikazında bulunması; İran Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’nin, kendi güvenliğini Suriye’nin egemenliğini ihlâl ederek sağlayamayacağı mesajıyla bildirdikleri rahatsızlığın bunun sinyallerini çakıyor.

Ve bu durum, AB’nin Türkiye’ye “harekâta son vermesi” çağrısıyla “güvenli bölge” için destek vermeyecekleri uyarısı, Arap Birliği’nin tepkisiyle gittikçe yalnızlaşan Türkiye’yi oyalamalarla “operasyon yapma”ya sürükleyen ABD’ye ve işgal-savaş ortağı küresel güçlere mecbur hale getiriyor.

EMPERYALLERİN “TEFRİKA VE İFSAD PLÂNI”

En vahimi, askerî operasyonla “güvenli bölge” ihdasının yine ABD ve emperyal ortaklarının Türkiye’nin yanıbaşında Suriye’nin bölünüp parçalanmasıyla İsrail’in Ortadoğu’daki egemenliğine hizmette istimali.

Vakıa şu ki Suriye’nin kuzeyine de karargâh kuran ABD’nin “tampon bölge” alanında İsrail’in bölgedeki egemenliği ve emperyal çıkarları uğruna tetiklenip patlayan terörle bölge terörize ediliyor.

ABD’nin, Suriye’nin kuzeyini uhdesindeki kantonlar üzerinden Suriye’den koparmaya çalışan PYD/YPG’yi silâhlandırılıp askeri eğitim vermesinin maksadının Suriye’nin de Irak gibi bölünüp parçalanması olduğu ortada. PYD/YPG’ye “ordu” kurduran ABD, örgüte “koridor devlet” kurdurmanın peşinde. “Güvenli bölge”ye bu maksat için “müsaade” ediliyor.

Esasen Suriye’nin bölünüp parçalanması ve “güvenli bölge” tam bir Amerikan emperyal projesi. Yine Bush’un Dışişleri Bakanı Rice’nin açık itirafıyla Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini bölüp parçalama maksatlı “genişletilmiş büyük Ortadoğu projesi (BOP)”un temelini teşkil eden, İngiliz-Fransız mâmulü menhus “Sykes-Picot anlaşması”nın devamı. Bediüzzaman’ın “Âlem-i İslâma ve merkez-i hilâfete bir suikast” olarak tanımladığı “gaddarâne Sevr Muâhedesi”nin sonucu.

Kısacası, İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon’un, Washington Woodrow Wilson merkezinde, “Suriye’nin bütünlüğü artık mümkün değil, federalizmle Esad’ın ‘Alevistan’ı, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’la bölünmeli” diye deşifre ettiği “stratejik yaklaşımı”, emperyal güçlerle ifsad şebekelerinin “tefrika ve ifsad plânı” hesabına dayatılıyor. (AA, 16.3.16)

ANKARA, ŞAM’LA İŞBİRLİĞİNE GİTMELİ

Hulâsa, neticesiz askeri harekâtlar yerine, Türkiye ile Suriye arasında merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le dönemin Suriye Devlet Başkanı Hâfız Esad arasında 20 Ekim 1998’de Adana’da imzalanan “Adana mutâbakatı”yla “birbirine komşu ve kardeş” iki ülkenin topraklarında birbirlerine yönelik terör örgütlerine müsaade etmemeleri karşılıklı taahhüdüyle Şam’la işbirliği hayata geçirilmeli.

Ankara, bir an önce askerî harekâtı sona erdirip, beynelmilel hiçbir hukukî temeli olmayan “güvenli bölge” ihdası yerine Şam’la doğrudan işbirliğine çalışmalı.

Hârekâtın arka plânında bunlar okunuyor. Bunun içindir ki Şam yönetimi nezdinde Suriye’nin topraklarındaki terör kamplarının kapatıp yasaklanması, Türkiye aleyhtarı faaliyetlere izin verilmemesi güvencesini sağlamalı.

Aksi halde uluslar arası hukuka göre bir başka ülkenin topraklarına asker sokarak “egemenlik hakkının ihlâli” isnadıyla Türkiye “işgalci” durumuna düşürülür; ve bunun da maddi ve mânevî ağır bedelini bütün ülke öder…