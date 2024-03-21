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21 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Sahte siyasî mizansenler

Cevher İLHAN
21 Mart 2024, Perşembe
Seçim sürecindeki çarpık garabetler, partililerin mübârek Ramazanı parti çalışmalarıyla değerlendirmesini salık veren partili Cumhurbaşkanı’nın partisi ile “cumhur ittifakı” partilerinin “kökü”nü Peygamberimize isnad eden “dini istismar”la kalmıyor.

Gazze’de katlettiklerinin mezarlıklarını dahi bombalayan, bir lokma yiyecek kalmadığından havadan atılan gıda yardımı balyalarına koşan çocuklara bomba yağdıran, bir milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentini de bombardımana tabi tutan İsrail’le siyasi, ekonomik, askeri - savunma sanayii anlaşmalarının iptali bir yana, askıya dahi almayan “Saray hükûmeti”, “İsrail’le ticareti kesme” çağrılarına da tahammülsüz.

İsrail’e 7 Ekim’den bu yana başta silâh yapımında kullanılan demir-çelik ve silâh parçası ile gıda ihtiyacının yarısından fazlasının sevkini, Mescid-i Aksa’yı çevreleyen 8 milyon liralık dikenli tel ihracını inkâr edemeyen AKP iktidarının “katil devlet”e lojistik desteğe son vermesi talepleri engelleniyor.

“İSRAİL HASSASİYETİ” KİRLİ SİYASETİ!

Daha önce Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde bazı bakanlara “Gazze üşüyor, Filistin aç, İsrail’le ticaret devam ediyor! Bu kirli siyasetten vazgeçin! Limanlar siyonizme kapatılsın! İsrail’le ticaret, Filistin’e ihanet!” tepkilerinin ardından “İsrail’le ticareti lânetliyoruz. Hükümet hassasiyet göstersin, sesimize kulak versin!” protestosuyla “İsrail’le ticaretten utanç duyuyoruz!” pankartı açanların gözaltına alınmasında olduğu gibi.

Ya da bir televizyon programında Gazze soykırımını birkaç dakikalık kınama ile geçiştiren Dışişleri Bakanı’na “Sayın Bakanım, Allah aşkına İsrail ile ticareti kesin, kahrolsun sizin ticaretiniz!” diyen vatandaşa derhal müdahale edilmesi gibi…  

Parti propagandasına koşturan bakanlara vatandaşların “İsrail’le ticaret kesilsin” çağrılarından duyulan rahatsızlık, Cumhurbaşkanı’nın parti toplantılarında da tekrarlanıyor. Sakarya mitinginde bir grubun “İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın!” yazılı pankartı sırf Cumhurbaşkanı görmesin diye apar topar kaldırılırken, Konya’da kadınların taşıdığı “İsrail’e destek, Filistin’e ihanet!” ibâreli pankartın fark edilmesiyle polislerce çekiştirilip ellerinden alınması gibi.

Bir “cumhur ittifakı” vekilenin “İsrail’i kınamaktan başka yapacağımız bir şey yok” itirafı ve bazı “iktidar cephesi” adaylarının açlıktan ölen Filistinli çocuklara yardımı “seçimi kazanma” şartına bağlamaları iktidar siyasetinin “İsrail hassasiyeti”ni ifşa ediyor.

SEÇİM ÇARPIKLIKLARI DEVAM EDİYOR

Ve “yandaş medya yorumcuları”nın, “iktidardakilerin seçimi kaybı halinde ‘Gazze’nin sahipsiz, Filistin’in öksüz kalacağı” yakıştırmalarıyla, İsrail’le işbirliğini tam gaz sürdüren “tek kişilik rejim”in ikamesine canhıraş çırpınışları “pes!” dedirtiyor; sanki on dört bini çocuk otuz iki bin insanın katledildiği, yüzlerce çocuğun açlıktan öldüğü Gazze “sahipli imiş!” ve İsrail zulmüne terk edilen Filistin “öksüz değilmiş” gibi.

Bu arada deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı’nın “Dairenizi gördünüz mü?” sorusuna depremzede kadının tabii olarak “Şu anda görmedik” cevabı üzerine yanındaki yetkililerin anında müdahalesiyle “Gördük çok güzel” diye çark ettirilmesi benzeri garabetler ardı ardına sahneleniyor...

Tıpkı iktidar partisinin İstanbul adayının, bir YouTube kanalında Cumhurbaşkanı’nın defalarca “inadına yapacağız” dediği “Kanal İstanbul’u yapacak mısınız, yapmayacak mısınız?” sorusuna, “Kanal İstanbul şu an İstanbul’un gündeminde değil, önceliğimiz olmayan bir iş Ak Parti’nin de benim de Sayın Cumhurbaşkanımızın da gündeminde değil” diye geçiştirmesi her haliyle sırıtıyor…

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