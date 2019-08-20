Şimdi de “otoyol yanıltması”

Bayram öncesinden kalan ve yoğun gündemin hayhuyunda yeterince tartışılmayan konulardan biri de Cumhurbaşkanı’nın açtığı İstanbul - İzmir otoyoluna dair “Kendi cebimizden para vererek bunu yaptırmıyoruz, biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz; buna yap-işlet-devret denir” sözleri oldu.

Halbuki Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hane halkına transferler kalemine 2020 için 6 milyar 210 milyon, 2021 bütçesine 6 milyar 496 milyon lira konulurken, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleriyle Avrasya Tüneli gibi ulaştırma projelerine bugüne kadar 4 milyar 530 milyon lira ödeme yapılmış.

Buna göre, 2019, 20 ve 21 ödenekleri dikkate alındığında ulaştırma projeleri için milletin cebinden çıkacak para 21,1 milyar lirayı buluyor. Dolar - döviz üzerinden Hazine’nin kefil olup araba sayısı garantisi verilen -40 bin aracın geçmesi garantisine karşı 17 bin aracın geçtiği, geçmeyen araçların parasının devletçe ödendiği- yola, vatandaşların cebinden milyarlar aktarılıyor. (AA, 5.8.19)

Örneğin AKP’den önce inşa edilen Ankara - İstanbul otobanı için küçük araçlar toplam 22 lira ödenirken, aynı uzunluktaki sözkonusu İstanbul-İzmir otobandan -Osmangazi Köprüsü geçişine 103, otobana 153- toplam 256 lira veriliyor. Dördüncü sınıf bir araca 645 liraya mal oluyor.

Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle “kendi ceplerinden para verilmiyor”; ama polis ve ceza baskısıyla otobüs firmaları ve nakliyecilerin kullanmak zorunda bırakıldıkları yüksek mâliyetli köprü ve otoyolların tazmini vatandaşların sırtına yüklenmiş. Kamu özel işbirliği projelerindeki garanti ve kiralamalar nedeniyle 2017-2021 döneminde bütçeden yapılacak ödemelerle milletin cebinden 60 milyar lira (60 katrilyon) çıkıyor.

Sonuçta, siyasetteki çarpıtma ve yanıltmalar otoyol ihalelerinde de açıkça sırıtıyor…

VAZİYET

Şehir hastanelerinin maliyeti

ehir hastaneleri üzerinde de ilginç yanıltmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı, “Cebimizden para çıkmıyor, ‘bu kadar gün, ay, yıl çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi şu, şu, şu evsafta yapacaksın’ diyoruz” diyor; lâkin devlet hastanelerinin tasfiyesiyle şehir dışında dikilen devasa yapılı koca hastanelerin işlerliğinin yanısıra mâliyet tartışmaları sürüyor.

Şehir hastaneleri projelerinin kiralama ve hizmet bedelinin bütçeye yükünün daha ağır olduğu, Cumhurbaşkanı’nın yanıltıldığı, yapım modelinin “yap-işlet-devret” değil, “yap-kirala-devret” modeli olduğu ifade ediliyor. Ve bu modelle 2019 bütçesinden kira bedeli olarak 3 milyar 680 milyon, hizmet bedeli olarak 2 milyar 470 milyon lira olmak üzere 6 milyar 150 milyon lira ödeneceği kaydediliyor.

Keza sadece üç yılda, 2020’de 14 milyar 75 milyon, 2021’de 16 milyar 960 milyon lira ödemenin öngörüldüğü; toplam ödemenin 37 milyar lirayı bulacağı bildiriliyor.

Hulâsa, “hasta garantisi” verilen, devletin kefil olduğu ve hiçbir aşamasında ve şartlarında şeffaflığın olmadığı ihalelerin ağır yükü yine millete yükleniyor. Hep “iktidara yakın” aynı firmaların aldığı, ihale şartlarının ihâlelerden sonra defalarca “yandaş müteahhitler” lehine değiştirildiği, kullanılan kredilerin büyük bölümüne devletin kefil edildiği ihalelerle millet ve devlet büyük zararlara sokuluyor.

Yazık değil mi?

SÖZÜN ÖZÜ

“Devlet milyarlar borç altında kalıp düşecek”

“İşte -o iki kısım- reisler, bilerek veya bilmeyerek o havuzun ve hazînenin etrâfında delik melik açtılar, mâye-i bekayı (milletin bekasının esaslarını) ve madde-i hayatı (hayatın unsurlarını) çektiler, havuzu kurutup hazîneyi boş bıraktılar. Böyle gitse, devlet milyarlar borç altında kalıp düşecek.” Bediüzzaman, (Münâzarât, 96)