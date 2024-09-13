“Sivil dikta”ya “meşruiyet kılıfı”

Düzelme emâreleri görünmediğinden sürekli ötelenip “hedefleri” revize edilen ekonomideki çöküşte ortaya atılan “yumuşama-normalleşme”yle birlikte “yeni anayasa” suni gündeminin de fos çıkması üzerine “iktidar cephesi”nce nevzuhur tartışmalar alevlendirildi.

Haftalarca kamuoyunu meşgul eden “sokak hayvanları yasası”ndan sonra AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Meclis’te kavga ve kan dökülmesi pahasına hukuka ve Anayasaya açıkça aykırı olarak Can Atalay’ı tahliye ettirmemekte direnildi.

TÜKENİŞİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR…

Bu arada muhalefete mensup belediyelerin hizmetlerini engelleme hesâbına kredilerini temin ettikleri metro gibi önemli projeleri yıllardır Saray’da ve ilgili Bakanlıkta bekletilirken, iktidar partisinin 31 Mart seçimlerinde muhalefete kaptırdığı ve son saate kadar yandaşlara peşkeş çekilen ihaleler ve israfla borç batağına batırdığı belediyeleri “başarısız kılma kumpası”yla “haciz” koyma tuhaflıkları sergileniyor.

Yirmi iki yıllık AKP iktidarında defalarca açılan “yargı ve kamuda tasarruf paketleri” neticesiz kalırken tam on kez büyük iddialarla açıklanan “Orta Vadeli Program (OVP) da fos çıktı. “Yandaş şirketler”in milyarlarca vergi borcu silinirken, zaten vergisini veren vatandaşın, dar gelirlinin, emeklinin, emekçinin maaşına göz dikildi.

Bu arada kırk yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan-Engin Polat'ın birkaç ay içinde âlây-ı vâlâ ile serbest bırakılması istifhamı sürerken, yandaşları partizanca koruyan haksızlık ve hukuksuzluklar tam gaz sürüyor.

Ve başta “17-25 Aralık” olmak üzere ayyuka çıkan yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvet çarklarının, ihaleye fesad karıştırmanın, kayırmanın, partizanlığın üstü örtülmeye yelteniliyor. Liyakatsizlik, yozlaşma, sosyal çürüme ve mânevi tükeniş örtülmek isteniyor.

Oysa Adalet Bakanı, “dünyanın en büyük adalet sarayını yapıyoruz!” diye övünüyor; ancak yine AKP’li eski Adalet Bakanlarıyla yüksek yargı temsilcilerinin, Anayasa Mahkemesi başkanlarının tesbitiyle, “tek kişilik hükûmet”te “siyasetin sopası” haline getirilip Saray’ın güdümüne sokulan ve tepeden “tâlimatlandırılan” yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının ortadan kaldırılmasıyla yargıya güven dibe vurmuş…

“SİVİL ANAYASA” PERDESİNDE…

En vahimi de resmi açıklamalarla çete ve mafyanın sokaklarda cirit attığı, uyuşturucu kaçakçılarının kol gezdiği ülkede “kara para aklayıcıları” tahliye edilirken, sırf görüşlerinden dolayı siyasetçiler ve gazeteciler yıllardır cezâevlerinde tutuluyor.

İktidarı birkaç cümle ile eleştirenlere, bir tweetle pahalılıktan şikâyet eden vatandaşlara “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten soruşturmalar açılıp binlercesine ceza verilirken, “Bahçeli’nin konuşmasına mimiklerle güldüğü” gerekçesiyle televizyon programı sunucularına RTÜK’ten ceza kesilirken, muhalefete her türlü hakareti savuran iktidar yanlıları, Saray trolleri görmezden geliniyor.

Ve bütün bu atraksiyonların, manevraların sonuçsuz kalması üzerine tekrar “yeni anayasa” aldatmasına başvuruluyor. “Sivil anayasa” perdesinde “otoriter rejim”in tahkimi ve ikamesi için “sivil dikta”ya “hukukî meşruiyet” kılıfını geçirme tuzağı kuruluyor.

Ama nâfile; zira artık komplolar tutmuyor.