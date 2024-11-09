“Yandaş medya” Rockefeller gazetesi gibi...

VAZİYET

Dünyayı yöneten “İlluminati” örgütünün büyük başlarından olan, yıllarca yaptıkları kötü ve karanlık işleri ve ifsadlarıyla bilinen ve JPMorgan Chase, Citi Group, Chevron, Halen Exxon-Mobile, vb birçok büyük şirketlerin sahibi olan Yahudi Rockefeller ailesi, Rothschildler’le birlikte küresel çapta parayı yöneten yedi aileden biri olarak Amerikan Dolarını basan Amerikan Merkez Bankasının (FED) en büyük hisse sahiplerinden.

Dünya çapında büyük bir servetinin yanısıra kontrol ettikleri paranın yaklaşık 30 trilyon Dolar olduğu tahmin ediliyor. Üzerinde oturduğu servetin ve paranın vergisi ile devletlerin kurulup batırıldığı, yalnızca New York’ta 1 trilyon Dolar değerinde gayrimenkulü olan Rockefellerler’in son varisi David Rockefeller’in gerçek mal varlığı ne kadar araştırılırsa araştırılsın tam olarak tesbit edilemiyor.

Bu arada Rockefellerin, ilk olarak Kürtlerin Osmanlıdan ayrılması fitnesini ortaya attığı, Sevr Antlaşmasında olduğu gibi stratejik konumundan dolayı Türkiye’nin su kaynaklarının ifnası için plânlar kurduğu kaydedilir.

MEDYATİK MANİPÜLASYONLARLA ALGI OPERASYONLARI…

Keza IMF’yi kuran, küresel emperyal işgalcilere ülkeleri işgal ettiren, provokatörlerle kargaşa ve kaosu tahrikle iç savaşları kışkırtan, ülkeleri işgal ettiren, suikastları düzenleten, dünyada terörü, sefaleti, kitle ölümlerini, katliamları organize eden CFR’nin de onursal başkanlığını yapan Rockefeller’in dünya ve Türkiye’deki darbelerde, özellikle 27 Mayıs 1960 ihtilâli ile 12 Eylül 1980 darbesinde önemli etkilerinin olduğu bilinir.

Amerika’dan “Marshall yardımı” adı altında borç alan merhum Başbakan Adnan Menderes’in Rockefeller’in Türkiye’yi yabancı sermayeye açması dayatmasını reddettiği ve talepleri karşılanmadığından darbeye mâruz kalıp idam edildiği belirtilir.

Bilindiği gibi Amerikan iç savaşında savaş gelirleriyle büyük mal varlığı elde eden, Rusya’daki Bolşevik devrimi finanse eden Rockefeller şirketler grubunun kurucusu, JP Morgan Chase’in ortağı, dünyanın en zengin ailesinin başında New York’un sayılı milyarderlerinden ABD’li sanayici John Davison Rockefeller’in (1910-1937) yaşı ilerlediğinde kendisine “özel bir gazete” hazırlanır.

“Ülkede olup biten olumsuzlukları bilmesin, ekonomik krizden haberdar olmasın” diye, mutluluğu için haberler uyduran hatta tuttuğu takımı “galip” gösteren, şirketlerinin kâr ettiğini yazan “özel gazete” her sabah kahvaltı masasına getirilerek çıkarları hesâbına ülke ve dünya güllük gülistanlık zannettirilir.

Bu yüzden dünya literatürüne “Rockefeller gazeteciliği” tabiri girer. Özetle, medyatik manipülasyonlarla gerçekleri tersyüz eden tam bir algı operasyonu kotarılır…

“İKTİDAR MEDYASI”, HERGÜN TOZPEMBE…

Vaziyet şu ki enflasyon rakamlarını Saray’dan “tâlimatlı” TÜİK’e muhalefet sözcüleri “Tayyip Erdoğan’ı üzmeme kurumu” derken, yandaş medyanın hep Cumhurbaşkanı ile iktidardakilerin hoşuna gidecek haberleri yapan, başta çöküşteki ekonomi olmak üzere her alanda topyekûn çürüyüşe karşı ortalığı tozpembe gösteren manşetleri atan, yolsuzlukları, rüşveti, hırsızlığı, kamu malının yakınlara partizanca peşkeşini, göz göre göre kayırmaları haber yapmayan “yandaş medya” “Rockefeller gazetesi”ni tedai ettiriyor.

Bundandır ki bir yazısındaki -5 Eylül 2022- “Rockefeller gazetesini hatırlatayım. Dünyanın en zengin insanıydı. Ülkede ekonomik krizde iken hastanede yatarken üzülmesin diye tek nüshalık gazete hazırladılar. Adına ‘pembe gazete’ denildi, basın tarihine geçti” hatırlatmasında bulunan gazeteci Mehmet Tezcan, “Gerçi Erdoğan’a özel tek nüshalık pembe gazete hazırlanmasına gerek yok, çünkü onun medyası zaten her gün pembe gazete çıkarıyor” yorumunu yapar.

İktidar mahfillerinden hoyratça kredi ve teşviklerle, sık sık vergi affı ve borçlarının silinmesiyle finanse edilen; sorgulamayan, araştırmayan, mütemadiyen iktidardakilere medhiyeler dizen “iktidara iliştirilmiş medya”ya “havuz medyası” denilmesi bundan.

Hâsılı “yandaş medya”, “Rockefeller gazetesi” ya da “pembe medya” gibi…

SÖZÜN ÖZÜ

“Her çeşit fesat komitelerine karışan her nevi ihtilâle parmak karıştıran…”

“Yahudilere müteveccih (şu) iki hükm-ü Kur’anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş düstur-u umumîyi (genel kuralı) tazammun eder ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa’y ü ameli (emeği) sermaye ile mübareze ettirip (kavgaya tutuşturup) fukârayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf (kat kat) riba (faiz) yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve hud’a (oyun) ile cem’-i mal eden (malı istifleyen) o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor.” Bediüzzaman, (Sözler, 366)