"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yine “büyüme” hikâyesi

Cevher İLHAN
06 Mart 2024, Çarşamba
Kutuplaştırarak oy peşinde koşan menfi siyasette Bediüzzaman’ın ifade ettiği “Lisân-ı siyasette (siyaset dilinde), lâfız mânânın zıddıdır” hakikati bütün çarpıklığıyla devam ediyor.

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı’nın “Emekli maaşlarına 7 bin, 10 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon, 1.9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz” yakınmasıyla emeklilere peşinen kapıyı kapatan tekrarlarının ardından “Türkiye’nin büyüme oranından ve milli geliri”den dem vurup “büyüdüğünü” açıklaması ile bu çarpıklık açığa çıkıyor.

Bir yandan “en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil” deyip, diğer yandan “büyüme”den, “ekonomik istikrar”dan ve “Türkiye yüzyılını inşa”dan dem vuran yaman çelişkili saptırıcı basit siyasi söylem her haliyle sırıtıyor.  

ALTI BOŞ BİR PROPAGANDA”

Bir taraftan “ekonomimiz yüzde 4.5 gibi bir büyüme oranı”yla büyüdü diye rakamlara takla attırılıp “emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya” çıkardıklarını söylerken, AKP iktidarından önce sözkonusu emekli maaşının alım gücüyle kendilerinin de “yetersiz” olduğunu ikrar ettikleri şimdiki alım gücünün kıyaslanmasından tam bir siyasi kurnazlıkla kaçınılıyor.

En bariz hesâpla AKP iktidarından on beş çeyrek altın alınan asgari ücretin üstündeki emekli maaşının, asgari ücretin yarısına inmekle ancak üç çeyrek altınü indiğine; sekiz çeyrek altın alan emeklinin bugün iki buçuk çeyreği alamadığına ya da daha iki yıl önce 365 gramı 4 lira iken 250 grama düşürülen Ramazan pidesinin 15 liraya çıktığına bakmadan.

Keza savaş halindeki Rusya’da enflasyon yüzde 7, Ukrayna’da yüzde 9 iken, bizde TÜİK’in “tepeden tâlimatlı”, baskılı rakamlarıyla yüzde 67.07 olarak açıklanmasına karşılık, gerçek enflasyonun açıklananın en az iki katı olduğu, bilhassa tarım ürünlerinde, gıdada yüzde 300-400’leri aştığı, Cibuti, Mozambik, Zambiya, Tanzanya gibi Afrika ülkelerindekinden daha yüksek enflasyonla Türkiye’nin dünyada dördüncü, Avrupa’da “birinci” çıkması vahameti nazarlardan kaçırılıyor.  

Bir yıl içinde bir milyon vatandaşın işini kaybettiği, istihdamın hızla düşerek her dört gençten ikisinin işsiz kaldığı, TL’nin yüzde 40 eridiği, doların-dövizin yüzde 400 katlandığı, faizin yüzde 8.5’ten yeniden yüzde 45’lere çıktığı, gerçek faizin yüzde 60-70’lerde seyrettiği, yüz binlerce esnafın kepenk kapattığı, icra dairelerindeki dosya sayısının 25 milyonu aştığı vartada “büyüme” iddiaları havada kalıyor.

BÜYÜME DEĞİL, KÜÇÜLME

Aslında asgari ücretin 17 bin 2 lira olmasına karşılık, “açlık sınırı”nın 18 bin 973, “yoksulluk sınırı”nın 52 bin 375 liraya vardığı, Diyanet’in fetvasıyla da “faiz” olan Kur Korumalı Mevduat saplantısına 800 milyar liranın berhava edildiği, 230 milyar doların faiz ödemesine gittiği ülkenin “büyüdüğü”nü ileri sürmekle, her seçim öncesi sergilenen “bayat oyun” açığa çıkıyor.

Esnafın, çiftçinin küçüldüğü, yatırımdan, üretimden ve istihdamdan yoksun ortamda ekonomistlerin değerlendirmesiyle “büyüme hikâye, aksine Türkiye küçülüyor” değerlendirmesi vaziyeti ele veriyor. Neticede “İşte tam da bu sayede enflasyonu düşürmeden faizi suni şekilde indirerek Türkiye’yi tam bir tüketim cennetine çevirdiler. Dediklerinin tam tersi yani. Zaten hep öyle olmuyor mu? Ne diyorlarsa tam tersi çıkmıyor mu?” sorularını soran ekonomi yazarı İbrahim Kahveci’nin, “2020-2023 yılına yüzde 22.9 büyüdük ama tüketim büyümesi yüzde 54.9.” Bu ne demek? Yedik-içtik ve seçimleri gerçekleştirdik. Şimdi fatura ödeme zamanı. Seçimden sonra bu iki yılın fazladan yediğimiz faturasını ödeyeceğiz. Sanal cennetten çıkıyor ve zebanilerin kol gezdiği cehenneme giriyoruz” tesbiti vaziyeti ortaya koyuyor. (Karar, 1.3.24)

Kısacası, her fırsatta kendilerinden menkul “büyüme” methiyelerinin de altı boş. Sekiz senedir küçülen ekonominin “büyüdüğü” iddialarının gerçek dışı bir saptırma olduğu ekonomistlerin tesbitleriyle ortada.

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Gazze'deki durum "kabul edilemez"

    Filipinler'le Çin sahil güvenlik botları çarpıştı

    Tahir Büyükkörükçü Hoca rahmetle yad ediliyor

    Gazze 151 gündür yoğun saldırı altında - Son 10 günde 1025 Filistinli daha katledildi!

    Ramazan ayı boyunca sadece Ankara ve İstanbul'da kırmızı etin fiyatı sabitlendi

    Katıldığı etkinlikte Filistin bayrağı açtı

    Önce İsrail’in saldırılarını durdur

    Depremle ilgili ciddiyetle akıl ve irade koyulmuyor

    151 günde 13.430 çocuğu katletti

    Soykırımın bir parçası

    Güvenlik Konseyi artık harekete geçsin

    31 Mart, erken seçim getirebilir

    Gıda fiyatlarında artış hız kesmiyor

    Daha %10’unu bile yapamadınız

    Aile hekimleri: Biz tüccar değiliz

    Üretim artmadan enflasyon düşmez

    Erdoğan sıkıntıların farkında

    İsrail'in "aç bırakma politikası" 16 çocuğun ölümüne yol açtı

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cahil cesareti mi, güç azgınlığı mı?
    Ahmet BATTAL

    Kimse yok mu muhalefette!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD: Gazze'deki durum "kabul edilemez"
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklara büyük tehdit
    Risale-i Nur'dan

    Şu kâinatı şenlendiren, rahmettir
    Ali FERŞADOĞLU

    Ehven-i şer prensibi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıl sonra adem-i merkeziyet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filipinler'le Çin sahil güvenlik botları çarpıştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.