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19 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Yine katakulliye getirme tezgâhıyla

Cevher İLHAN
19 Kasım 2024, Salı
Yeni bir sansür ve susturma yasası olan “etki ajanlığı”nın iktidar partisince ek önergelerle daha da katmerlenerek “yeni torba yasası”na konulup Meclis’in önüne getirilirken, Ankara’nın değişmeyen gündemlerinin başında Bahçeli’nin “Öcalan çıkışı” geliyor.

Her ne kadar Bahçeli’nin “terörist başının terör örgütüne silâh bırakma çağrısı” şartıyla “umut hakkı”nın tanınmasına karşı ortağından bir teyid gelmemesi, partisinin sitesinde her gün aynı satte “seçim kampanyası” formunda “vakit tamam!” tweetinin atılmasına bigâne kalınması “cumhur ittifakı”nda rahatsızlık meydana getirdiği yorumlarına yol açsa da gerçekte durumun tam tersi olduğu ortaya çıkıyor.

Her ne kadar Cumhurbaşkanı’nın uçaktaki gazetecilere “kayyım atanmasında müttefikiz” derken, uçaktaki gazetecilere “iç politikaya girmemeleri” tâlimatı “Bahçeli’nin çıkışı’nı sormayın” anlamına gelse de sözkonusu tuzağın birlikte kurulduğu, sadece kamuoyuna karşı bir taktiğin sürdüğü belirtiliyor.

1 Ekim’de Meclis’in açışında Bahçeli’nin DEM’lilerin elini sıkarken yanında neticesiz “açılım”ı yürüten iktidar partisinden bir milletvekilinin bulunmasından, sekiz gün sonra “Erdoğan adına konuştuğu” söylenen “Saray danışmanı”nın açıklamaları bunun göstergesi.

“PAZARLIKLI ŞANTAJ” SÜRÜYOR…

Mâlum “çözüm süreci”nin HDP’nin “Erdoğan’ı desteklemesi” şartıyla başlatıldığı, ancak AKP’nin tek başına iktidarı kaybettği 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi partinin eş başkanı Demirtaş’ın partisinin grubunda “Seni başkan seçtirmeyeceğiz!” sözü üzerine bizzat Cumhurbaşkanı’nca “çözüm masası’nın devrildiği” bayat oyun tekrarlanıyor.  

Gerçek şu ki Bahçeli’nin ağzındaki baklayı çıkarıp “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başının ‘terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiği’ni” söylemesi karşısında öncelikle tecridin kaldırılıp “İmralı’dan eve çekilmesi”ne mukabil “tek seçenek” gördüğü Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi” için DEM’in “tek kişilik otoriter rejime desteği” şart koşması, kotarılmak istenen oyunu ifşa ediyor.

İmralı’ya gönderilen Öcalan’ın milletvekili yeğenine “koşullar oluşursa silâhlı süreçten demokratik barış sürecine çekecek güce sahibim” mesajını vermesi bunun izharı. Anlaşılan, “DEM ‘yeni anayasaya destek’ perdesinde üç belediyeye atanan ‘kayyım atanması’nın durdurulması ve hatta ‘kapatılma davası’ tehdidinin kaldırılması” şantajı sürüyor.

Ve sürekli oy kaybeden Cumhurbaşkanı ile partisinin 2015’deki aynı akıbete uğramaması için, Bahçeli’nin ifadesiyle sekiz yıldır sırf siyasi görüşlerinden dolayı AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları çiğnenerek hapiste tutulan seçilmiş milletvekili Demirtaş’ın hapiste tutulurken, diğer taraftan “cumhur ittifakı” ortaklarının kapalı kapılar arkasındaki “gizli pazarlıklar”da yine Öcalan üzerinden terör örgütüyle işbirliği”ne gidiliyor.

KAMOYU KUMPASA HAZIRLANIYOR

Nitekim Bahçeli ile görüşmenin akabinde “iç politikada da dış politikada da tam bir mutabakata vardık” diyen Cumhurbaşkanı’nın da partisinin grup toplantısında “Kelimenin tam anlamıyla maalesef sırtımızdan hançerlendik. Rabbim ömür ve fırsat verirse, bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkararak, 40 yıllık siyasî hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz” sözü “ömür boyu koltukta kalmasının önünün açılması” ile aynı anlama geliyor.

Bahçeli’nin “DEM’e düşen, bunu algılayıp anlaması ve değerlendirmesidir” cümlelerinin ardından Cumhurbaşkanı’nın “Sayın Bahçeli’nin elini değil, tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük imkân ele geçirdik. Bu fırsat penceresinin, millet ve siyaset kurumu tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor” cümleleri vakıayı ortaya koyuyor.

Ortada “terörün bitmesi, barışın tesis için ciddî bir müzâkere olmazken, topyekûn demokratik muhalefetle birlikte her fırsatta DEM’in kriminalize edilerek tehdit ve şantaja açık hâle getirilmesinin maksadı bu. Bunun nabzı ölçülüyor, kamuoyu kumpasa hazırlanıyor.

Bu arada yeniden iki buçuk milyon “mühürsüz oy”un son raddede sayılması oldubittisinde olduğu gibi seçimlerin bir defa daha “atı alan Üsküdar’ı geçti” karamboluna getirilmesi hesabına “elektronik seçim” tartışması piyasaya servis ediliyor.

Yine katakulliye getirme tezgâhıyla… 

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