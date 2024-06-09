“Kalkınma Yolu Projesi” Türkiye’nin aktif katılımı ile, Asya, Avrupa ve Körfez ülkeleri arasında güçlü bağlantılar kurmayı amaçlayan kapsamlı ve iddialı bir altyapı girişimidir.

Projenin stratejik hedefi, demir yolu, kara yolu, liman ve şehir merkezlerini birbirine bağlayan, Irak ile Türkiye arasında geliştirilen entegre bir ulaşım ağı projesidir. Irak’ın Büyük Faw Limanı’nı başlangıç ve önemli bir geçiş merkezi olarak kurgulayan, sonrasında Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini, (Türkiye üzerinden transit geçiş ile) önemli ölçüde kısaltmayı amaçlayan bir projedir.

Yeni İpek Yolu olarak ta görülen, Süveyş Kanalı güzergahına alternatif olarak geliştirilen, ticaretin verimliliğinin artırılması yönünde planlanan bir koridordur. 54 km karelik geniş bir alana sahip olan ve önemli kargo gemilerini barındırabilen, bununla ün yapmış olan Faw Limanı’nın Orta Doğu’nun en büyük limanı haline dönüşmesi Kalkınma yolunun ilk hamlesidir. 1200 km demir yolu ve otoyol ağına sorunsuz bir şekilde bağlanması öngörülmektedir. 2025 yılına kadar projenin Türkiye sınırına kadar uzanan kısmının tamamlanması beklenirken, tahmini maliyet yaklaşık 17 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Katar ve BAE katılımı ile “Kalkınma Yolu Projesi Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı” yakın zamanda üst düzey yetkililer tarafından imzalandı. Bu projede, Türkiye başta olmak üzere, Irak, Katar ve BAE olacak. Özellikle Arap yarım adasının körfeze sınır ülkelerini kapsayan bu proje, aslında çok önemli bir ticaret yolu olma yolunda. Kuveyt te dahil olursa, petrol, doğal gaz ve yer altı zenginliklerin Irak-Türkiye üzerinden Avrupa’ya, Londra’ya kadar uzanan transport anlamı taşıyacaktır. Özellikle güney Kafkasya’da Zengezur koridorunun alternatif böyle bir kalkınma yolunun, üye ülkelerle birlikte diğer Arap yarım adası ve Basra körfezi ülkelerinin, Avrupa’ya açılan transit yolu olacaktır. Bu proje ile Türkiye-Irak ticareti 20 milyar dolar olması beklenmekte.

Projeyle FAV Limanı geçişli, Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresi önemli ölçüde azalacak. Hindistan başta olmak üzere Çine uzanan transit geçişin bir parçası olması nedeni ile çok önemli bir yol olacak. Gelişen dünya düzeninde ülkelerin kendini savunma planlarını icra edebilmesi, güçlü ticaret kazanımları ile mümkün. İsrail hamas savaşında yada Ukrayna-Rusya savaşında görüldüğü üzere, savaşa giren bir ülkenin mühimmat, silah ve asker noktasında zengin alt yapısının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kalkınma yoluna dahil olacak tüm ülkelerin win win usulü ile ortak olacaklar.

“Yeni İpek Yolu” olarak nitelendirilen bu proje ile Türkiye’nin ekonomik ve Jeopolitik statüsünün daha da güçlenecek. Dünyada gelişen ve büyüyen ticaret hacminin, Türkiye’nin stratejik konumu, Kalkınma Yolu Projesi ile kara, demir ve deniz yolu ile Avrupa’nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Komşu ülkelerin de bu gelişmelerden pay alması projeyi sürdürülebilir olmasını sağlayacak.

Fav Limanı’ndan Avrupa’ya taşınacak mallar, Süveyş Kanalı’na kıyasla 15 günlük kazanım sağlayacak. Süveyş kanalı uzun ve pahalı kalması, kalkınma yolunu cazip hale getirecektir. Deniz, demir ve kara yollarının ortak kullanımı, projenin en önemli artısıdır. Bölgesel ticaret açısından uygun maliyetli, kısa mesafeli, mevcut doğu batı yönündeki ulaşım koridorlarını da kuzey güney yönünde birbirine bağlamış olacaktır.

Global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Küresel anlamda önemli bir ticari koridor oluşturması beklenmektedir. Basra Körfez’ini Türkiye ve Avrupa’ya bağlayacak, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturacaktır. Bu yolda nakliye 25 gün, Süveyş Kanalı’nda 35 gün, Ümit Burnu’nda ise 45 gün olarak bilinecektir. Proje Türkiye’ye hayat verecektir.