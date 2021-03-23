Hıristiyanlar Hz. Muhammed’i (asm) Peygamber kabul edebilir

İSVEÇ KİLİSESİ TEOLOGU JAKOB WİREN, HZ. MUHAMMED’İ (ASM) HIRİSTİYANLARIN DA PEYGAMBER OLARAK KABUL EDEBİLECEĞİNİ BELİRTTİ.
İsveç Kiliseler Birliği (Svenska Kyrkan) Teologu Jakob Wiren, Hz. Muhammed’i (asm) Hıristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini ifade etti. Teolog Wiren’in “Ötekine yer açmak” kitabı piyasaya çıktı.
Kitabın bir bölümünü İslâmiyet’e ayıran Wiren, “Hz. Muhammed (asm), tek Tanrıyı savunduğu için Hıristiyanlarda kendisinin peygamber olduğunu kabul edebilir.” değerlendirmesinde bulundu.
Hz. İsa’dan sonraki yıllarda da Peygamber geleceğine dair İncil’de bilgiler olduğunu anlatan Wiren’in, kitabında şunları kaydetti: “İsa’dan sonra da Peygamber geldi. İncil’de bu tür bilgiler var. Hristiyanların Hz. Muhammed’i (asm) peygamber kabul etmeleri, Müslümanlara saygıyı arttırır. Günümüzde Hıristiyanların büyük bir bölümü Hz. Muhammed’den hoşlanmıyor. Nedeni ise kamuoyuna Müslümanlar aşırıcı ve itici gösteriliyor.”
Niçin yazdım?
Wiren, kitabın tanıtım videosunu sosyal medya platformu Youtube’da da yayınladı. Kitabı yazma amacını da açıklayan Wiren, “Nasıl bir arada yaşayabiliriz? Farklı inançlardan insanlar gerçek kültürlerini başkalarına da nasıl açabilirler gibi birçok soruya, Hıristiyan perspektifi bakışıyla cevap aradım.” ifadesini kullandı.
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AA