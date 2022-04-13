Hollandalı yeni Müslüman: Huzuru iman etmekte ve Müslümanlıkta buldum

Hollandalı yeni Müslüman Angelo van Dijk camide cemaate konuştu. Angelo, “Türk ve Faslı arkadaşlarımla birlikte camiye gittim. O günden sonra İslam dini ilgimi çekti, araştırmalar yaptım. Ve sonunda Müslüman olmaya karar verdim” diye konuştu.

HOLLANDA’NIN Oss şehrindeki Mescid-i Cuma Camisi İmamı Uğur Demirci Hocanın telkiniyle Kelime-i Şehadet getiren Angelo, Müslüman oldu. Camide bulunan cemaat Angelo van Dijk’i tebrik etti.

Hollanda’nın Oss şehrinde yaşayan Angelo van Dijk, “Mescid-i Cuma Camisi”nde yapılan bir merasimle şehadet getirerek Müslüman oldu. Milli Görüş Güney Hollanda imamlardan sorumlu irşad başkanı Uğur Demirci hoca, cuma namazı sonrası Angelo’nun Müslüman olmak istediğini cemaate duyurarak kısa bir ihtida programı düzenledi. Kelime-i şehadet getiren Angelo, Müslüman oldu. Camide bulunan cemaat Angelo van Dijk’i tebrik etti. Angelo, Müslüman olma serüvenini Uğur Demirci hocaya şöyle anlatmış: “Ben kaynak ustası olarak çalışıyorum. Küçüklüğümden beri mobingle karşılaşıyordum. Çevrem ve bazı arkadaşlarım bazı konularda bana baskı kurmaya çalışıyorlardı. Dışlanan bir çocuktum. Sonraki dönemde bu baskıları üzerimden atabilmek ve bunlara karşı direnmek için dövüş sporlarına merak sardım. Bir şekilde bana baskı kurulmasını engelledim. Tabii ki bu şekilde yaşamak beni daha da agresif hale getiriyordu, çözüm değildi.

‘Tevekkül kavramı beni rahatlattı’

“İçimde şüpheler vardı. Ne yapsam kendimden emin olamıyordum. Çok geniş ve çeşitli bir arkadaş çevrem vardı. Türklerden, Faslılardan, değişik milletlerden arkadaşlarım vardı. Bu Müslüman arkadaşlarım bir gün bana, “Haydi camiye gidelim. İslamiyet hakkında bir şeyler öğrenelim, istemez misin?” dediler. Ben de bu vesile ile onlarla birlikte camiye gittim. O günden sonra İslam dini ilgimi çekti, araştırmalar yaptım ve sonunda Müslüman olmaya karar verdim. Özellikle benim ölüm hakkında sorularım olurdu. Her zaman ölümden korkan birisiydim. Korona salgını zamanında bu gittikçe arttı. Ancak İslamiyetteki o tevekkül kavramını öğrendikten sonra rahatlamaya başladım. Tevekkül ettim ve iman ettim. En önemlisi da huzuru İslamda, iman etmekte ve Müslümanlıkta buldum. Artık hayata, “Her canlı ölümü tadacaktır” şeklinde bakıyorum. Artık sıkıntı, korku ve panik ataklar yok; onların yerine huzur geldi.”

İSTANBUL - YENİ ASYA

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