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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Tayland vatandaşı Phoemphıphat, Müslüman olarak 'Esma' ismini aldı

18 Ocak 2022, Salı 14:52
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Tayland vatandaşı, Müftülükte düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Pornkaew Phoemphıphat, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini okuduktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşlarının da yönlendirmesiyle Müslüman olmak için Çorlu İlçe Müftülüğüne başvuran Phoemphıphat'e, Müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Merasimde İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verilen Phoemphıphat, şahitler huzurunda şehadet getirerek "Esma" ismini aldı.

Çorlu Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Phoemphıphat'a ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Esma Phoemphıphat, yaptığı açıklamada, İslam dinine karşı kalbinde bir sevgi hissettiğini, çocukluğundan itibaren etrafında Müslüman arkadaşlarının olduğunu söyledi.

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AA

Etiketler: ihitda, doğru islamiyet, kur'an, risalei nur
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