''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

Hollanda’nın başşehri Amsterdam’daki Fatih Camii her yıl düzenlenen “Müzeler Gecesi” faaliyetinde bu yıl yine gayrimüslim ziyaretçilerini ağırladı.

“Müzeler Gecesi” faaliyeti kapsamında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camii’ne gelen konuklar cami ve İslâmiyet ile ilgili bilgi aldı.

Hoparlörden okunan ezan ile başlayan program, din görevlileri Muhsin Dursun ve Rahim Çakmak’ın Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve getirdikleri salâvatlar ile devam etti.

Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur’un sunum yaptığı programda ziyaretçilerin İslâm hakkındaki soruları cevaplandı.

Konuklara İslâm hakkında temel bilgiler veren Fatih Camii İmamı Kemal Gözütok yaptığı açıklamada, “Hollandalılar Kur’ân-ı Kerîm’i dinlediklerinde çok etkileniyorlar ve İslâm hakkında da çok meraklılar. Müzeler gecesinde de hep hoş bir izlenimle buradan ayrılıyorlar” dedi. Fatih Camii yönetiminden Miraç Ulu, “Pandemiye ve kısıtlamalara rağmen burayı bin beş yüzden fazla kişi ziyaret etti” dedi.

Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur’un sunum yaptığı programda ziyaretçilerin İslâm hakkındaki soruları cevaplandı. Faaliyette ney dinletisinin yanı sıra Hollandalılara geleneksel İslâm ve Türk sanatları da tanıtıldı.

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