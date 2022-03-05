"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Seedorf Müslüman oldu: 'İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim'

05 Mart 2022, Cumartesi
Uzun yıllar İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim." paylaşımı yapan Seedorf, İslam'a katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Seedorf, "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Müslüman olması dolayısıyla yeni bir isim kullanmayacağını belirten Seedorf, ebeveynlerinin verdiği ismi kullanmaya devam edeceğini aktardı.

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

İhtida öykülerini okumak için tıklayınız:

Samimiyetten etkilendi, İslâmiyet’i seçti

Tayland vatandaşı Phoemphıphat, Müslüman olarak 'Esma' ismini aldı

Güzel haberler gelsin

Sorularımın cevaplarını Risale-i Nur'da buldum

Yeni yıla Müslüman olarak girdi

İngiliz genç de İslam'ı tercih etti

Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

Kanada’daki 'açık cami etkinliği' büyük ilgi gördü: "Oğlum birkaç yıl önce Müslüman oldu''

ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'

Risale-i Nur’la stresi yendim

Kadir Gecesinde şehadet getirdim

Allah'ın lütfuyla İslam'ı kabul ettim

Haitili 3 öğrenci Müslüman oldu

Müslüman olan Şeyma (Roksana): Başörtüsü, mutluluktan kuş gibi hafif hissettirdi

İngiliz Rosalie 'İslam'la tanışmasını anlattı: 'Camiye girince bana bağırırlar diye korkuyordum'

Örnek bir ihtida yolculuğu: İslam'ı seven ve Peygamberimizi örnek alan çocuklar yetiştirmek istiyoruz

İslam'ı araştıran anne ve oğlu Müslüman oldu: "Ezan sesi kalbimi eritti"

Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

Amerika’da bir aile Müslüman oldu

Ayşe Romano'yu en çok etkileyen Ayet-i Kerimeler: "Beni kalbimden vurdular"

Kolombiya'dan müjdeli haberler

Silvia Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Dinleri araştırdı ve Müslüman oldu

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Filipinli Marlyn: Rahatım, çünkü Müslümanım

Müslüman papazın vasiyetnamesi

Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu

Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu

Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu

Risale-i Nur ikna eder

Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

İslâmla şereflenen bir hayat... İhlas suresini okudu, Müslüman oldu

Ünlü sanatçı Müslüman oldu

Neden İslâm’ı seçiyorlar?

Amerikalı felsefeci Prof. Dr. Clark: Müslümanları daha yakından tanıdıkça İslamofobi'den uzaklaştım

Joram van Klaveren İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

“Rus da dinsiz kalamaz” müjdesi tahakkuk etmeye devam ediyor

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

İslâm’ı seçen Ortodoks Papaz: Tereddütlerim sona erdi

Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'

AA

Etiketler: ihtida, islamiyet
Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tencereler etsiz kaynıyor

    Seedorf Müslüman oldu: 'İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim'

    Cezasızlık saldırıları arttırıyor

    Bu durum sürdürülemez

    Üretici market fiyat farkı 4 katı geçti

    Avrupa'da mülteci ayrımcılığına tepki

    İşitme kaybında erken teşhis önemli

    Zeytinlikler için gözler yargıya çevrildi

    Zamlara karşı algı operasyonlarına devam

    Akaryakıta zam işkenceye döndü
    📷

    Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dua, rahmet ve hasretle yad ediliyor

    Tren istasyonuna akın ettiler

    AB: Ukrayna'yı aramızda istediğimizin sinyalini açık biçimde vermeliyiz

    Ukrayna'da ilerleyen günler daha kötü olabilir

    Son 24 saatte 180 kişi vefat etti, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı

    İttifakı “Siyasi Komisyon” şekillendirecek

    BM’den plastik kirliliğine karşı sözleşme

    Yerli oligarklardan halkın parasını geri alacağız

    Pakistan'da Şiilere ait camiye yapılan saldırıda 56 kişi öldü, 194 kişi yaralandı

    Derdimiz geçim, çaresi de seçim

    En Çok Okunanlar

    Yasemin YAŞAR

    Başörtüler neden açılıyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Turuncu devrim-işgal kıskacındaki ülke
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya gençliği, troller ve troliçeler
    Zeynep ÇAKIR

    28 Şubatçıların yapamadığını yapmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Seedorf Müslüman oldu: 'İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim'
    Genel

    Avrupa'da mülteci ayrımcılığına tepki
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dost hatırı büyükse!..”
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî Yazıları (2) - Kur’ân-ı Hakîm’den şifa kaynakları - 2
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde gelişmeler - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.