Seedorf Müslüman oldu: 'İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim'

Uzun yıllar İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu duyurdu.

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