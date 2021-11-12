"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

12 Kasım 2021, Cuma
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- güzide Hayatlarından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova İslâmiyet’i seçerek “Fatma” adını aldı.

Bulgaristan’da yaşayan İvanova, arkadaşlarıyla Edirne’yi gezdikten sonra İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Müslüman olmak istediğini belirten İvanova’ya Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu. İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt’un getirdiği Kelime-i Şehadeti tekrarlayan Spaska İvanova, “Fatma” adını alarak Müslüman oldu.

İvanova, uzun süredir İslâmiyet’i araştırdığını, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam-  hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Bozkurt Müslümanlığın büyük bir nimet olduğunu söyledi. Fatma İvanova’nın hidayeti bulduğunu ifade eden Bozkurt, “Hem bizler sevindik hem de onun adına sevindik. İslâm ümmetinde bir sayı daha arttı. Peygamber Efendimiz de (asm) ‘Evlenin, çoğalın ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim.’ demiştir. Şu an inanıyorum Peygamber Efendimiz de (asm) çok sevinmiştir ümmetinden bir fert arttığı için” diye konuştu.

Bozkurt, İvanova’ya Kur’ân-ı Kerîm hediye etti.

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

İhtida öykülerini okumak için tıklayınız:

''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

Kanada’daki 'açık cami etkinliği' büyük ilgi gördü: "Oğlum birkaç yıl önce Müslüman oldu''

ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'

Risale-i Nur’la stresi yendim

Kadir Gecesinde şehadet getirdim

Allah'ın lütfuyla İslam'ı kabul ettim

Haitili 3 öğrenci Müslüman oldu

Müslüman olan Şeyma (Roksana): Başörtüsü, mutluluktan kuş gibi hafif hissettirdi

İngiliz Rosalie 'İslam'la tanışmasını anlattı: 'Camiye girince bana bağırırlar diye korkuyordum'

Örnek bir ihtida yolculuğu: İslam'ı seven ve Peygamberimizi örnek alan çocuklar yetiştirmek istiyoruz

İslam'ı araştıran anne ve oğlu Müslüman oldu: "Ezan sesi kalbimi eritti"

Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

Amerika’da bir aile Müslüman oldu

Ayşe Romano'yu en çok etkileyen Ayet-i Kerimeler: "Beni kalbimden vurdular"

Kolombiya'dan müjdeli haberler

Silvia Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Dinleri araştırdı ve Müslüman oldu

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Filipinli Marlyn: Rahatım, çünkü Müslümanım

Müslüman papazın vasiyetnamesi

Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu

Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu

Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu

Risale-i Nur ikna eder

Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

İslâmla şereflenen bir hayat... İhlas suresini okudu, Müslüman oldu

Ünlü sanatçı Müslüman oldu

Neden İslâm’ı seçiyorlar?

Amerikalı felsefeci Prof. Dr. Clark: Müslümanları daha yakından tanıdıkça İslamofobi'den uzaklaştım

Joram van Klaveren İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

“Rus da dinsiz kalamaz” müjdesi tahakkuk etmeye devam ediyor

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

İslâm’ı seçen Ortodoks Papaz: Tereddütlerim sona erdi

Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'

 

AA

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uygur Babanın Feryadı

    Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

    İngiliz genç de İslam'ı tercih etti

    Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması

    AB, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

    Türkiye'de 24 bin 898 Kovid-19 vakası daha

    AB'den göçmen krizi nedeniyle havayolu şirketlerine yaptırım kararı

    İmamoğlu'ndan 'deprem' açıklaması

    Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine takviye asker gönderiyor

    "Dünyada yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı 84 milyonu geçti"

    Filistin: Üç diplomatın cep telefonu hacklendi

    Siber saldırılara karşı ikaz

    Dolar ve altında yeni rekor

    Kuzey Ege'de de görüldü

    Fatih Aydın da tutuklandı

    Hatırlatma dozlarına başlandı

    Atama başvuruları 12-16 Kasım'da alınacak

    Filistinli Nebil dedenin sabaha kadar gözüne uyku girmiyor!

    Ağaçlandırma seferberliği meyvesini verdi

    Okullarda ilk ara tatil başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP, Kemalizmin ömrünü nasıl uzattı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Cehennemin öfkeli kükreyişi ve La Palma...
    Osman ZENGİN

    Tayyibabi kanunları...
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuşmayı kim yapmış olabilir?
    Ahmet BATTAL

    Çekek başı çayhane
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü kutlayak, ama nasıl?
    Genel

    Uygur Babanın Feryadı
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da imânî ölçüler
    İbrahim ERSOYLU

    2002’den sonraki süreç ve dindar kimlikli siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.