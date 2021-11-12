Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- güzide Hayatlarından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova İslâmiyet’i seçerek “Fatma” adını aldı.

Bulgaristan’da yaşayan İvanova, arkadaşlarıyla Edirne’yi gezdikten sonra İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Müslüman olmak istediğini belirten İvanova’ya Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu. İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt’un getirdiği Kelime-i Şehadeti tekrarlayan Spaska İvanova, “Fatma” adını alarak Müslüman oldu.

İvanova, uzun süredir İslâmiyet’i araştırdığını, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Bozkurt Müslümanlığın büyük bir nimet olduğunu söyledi. Fatma İvanova’nın hidayeti bulduğunu ifade eden Bozkurt, “Hem bizler sevindik hem de onun adına sevindik. İslâm ümmetinde bir sayı daha arttı. Peygamber Efendimiz de (asm) ‘Evlenin, çoğalın ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim.’ demiştir. Şu an inanıyorum Peygamber Efendimiz de (asm) çok sevinmiştir ümmetinden bir fert arttığı için” diye konuştu.

Bozkurt, İvanova’ya Kur’ân-ı Kerîm hediye etti.

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