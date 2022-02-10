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11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Samimiyetten etkilendi, İslâmiyet’i seçti

10 Şubat 2022, Perşembe 23:07
Kütahya’ya eğitim için gelen Fildişi Sahili vatandaşı 26 yaşındaki Anistide Kouadıo, İslâmiyet’i seçerek “İbrahim” adını aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne İşletme öğrenimi için gelen ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe öğrenen Kouadıo, Müslüman öğrenciler arasındaki samimiyetten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Kelime-i şahadet getirdikten sonra kendini çok mutlu hissettiğini belirten İbrahim, “Geldiğim günden beri arkadaşlarımı gözlemliyorum. Müslüman öğrenciler arasındaki samimiyet, kardeşlik, yardımlaşma beni çok etkiledi. Diğer dinlere mensup öğrenciler arasında böyle bir iletişim görmedim. Burada çok hür ve güvene dayalı bir ortam var. Bugün burada İslâm dinini seçmekle çok büyük mutluluk içindeyim. Adeta ikinci defa doğdum.” ifadelerini kullandı.

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AA

Etiketler: ihtida, islamiyet
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