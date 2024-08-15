Kur’an öğrenen çocuklara hediye

BURSA YENİ ASYA EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ KUR’AN OKUMA KURSU BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA

Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği salonlarında Kur’an okuma ve pekiştirme dersleri başarıyla itmam edildi.

Ramazan Oruç ve Hasan Suyabatmaz Hocaların kontrollerinde çoğunlukla ilk ve orta öğretim talebelerinin talib olduğu ve takip ettiği kursa 15-20 kişilik katılımla gerçekleşti.

Talebelere hocaları tarafından Kur’an öğretimi yanında siyer, ilmihal ve Risale-i Nurdan dersler verildi. Masraflarını tamamen velilerin karşıladığı ikramlar ve çeşitli ödüller ile kursa katılan öğrencilere moral eğitimi de verilmiş oldu.

Kursun son gününde hocaların verdiği çeşitli hediyelerin yanında, kursa iştirak eden bütün öğrencilere Yeni Asya Gazetesi yazarı Rifat Okyay tarafından kitaplar isimlerine imzalanarak hediye edildi. Diğer taraftan kapanış programına katılan veliler ise Kur’an kursunun gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür ederek her sene bu programın yapılmasını istediklerini ifade ettiler.

HOCALARA DA RİSALE-İ NURLAR HEDİYE EDİLDİ

Ramazan Oruç ve Hasan Suyabatmaz Hocaların kontrollerinde çoğunlukla ilk ve orta öğretim talebelerinin talib olduğu ve takip ettiği Kur’an okuma 15-20 kişilik katılımla gerçekleşti. Yazarımız Rifat Okyay, kurs hocalarımıza kitaplar hediye etti.