10 milyar dolarlık sektör buluşuyor

10 mİlyar dolarlık büyüklüğe sahip züccaciye sektörünün buluşacağı 31. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, dün Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Tüm dünyadan binlerce alıcının İstanbul’da ağırlanacağı fuarda Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk ve tek bambu üreticisi Bambum, 4 gün boyunca 3.hol D-10’da misafirlerini ağırlayacak. Züchex Fuarı ile her yıl Ortadoğu ve Avrupa’dan çok sayıda satın almacıya ulaştıklarını belirten Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “2021 ihracat hedefimizi 5 milyon dolar olarak belirledik. Fuarda yapacağımız yeni yurtdışı anlaşmalarımızla bu hedefimize kolaylıkla ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şu anda 61 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarda ihracat ağımıza en az 10 ülke daha eklemeyi planlıyoruz Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı ve Çeçenya hedeflediğimiz ülkeler arasında” dedi. İstanbul - Nihat Orhan

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