Özel sektör fırsatçılık yapmasın

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretlilerin çalışanların yüzde 43’ünü oluşturduğunu belirtti.

Ülke gerçekleri dikkate alınmadı “Asgari ücret 2025 yılı artışının yüzde 30 olarak belirlenmesi, doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı etkileri açısından da önemlidir. Yani 2025 asgari ücret artış hızı, geçmiş enflasyona endeksli değil ama tamamen de beklenen enflasyona endeksli değil. Fiyatlandırma ve ücretlendirme kararlarının nasıl alınacağı kritik önem taşıyor. Özel sektördeki ücretlendirmelerin ve hizmet sektöründe fiyatlandırmaların, asgari ücret artışının üstüne çıkmaması gerekiyor” dedi. Haber Merkezi

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