Sekiz küçük risale hakkında

[Bu yazı sekiz küçük risaleden oluşan 29. Mektup’un Sekizinci Kısmı; “Rumûzât-ı Semâniye” hakkındadır.]

Rumûzât-ı Semâniye hakikaten garip bir risale. Kur’an’ın harf ve kelime sayılarının hesaplandığı, Kur’an’da geçen “Kur’an” ve “resul” kelimelerinin hangi ayet ve sayfalarda geçtiğinin cetvellerinin tutulduğu, bunların nasıl bir mucize olduğu ifade eden bir risale. Bu risalenin en başında şöyle çok güzel bir sual var:

“Sual: En mühim hakaik-i Kur’aniye ve imaniye ile meşgul olduğun halde, neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade manadan uzak olan huruf-u hecaiyenin adetlerinden, tevafuklarından bahsediyorsun?

Elcevap: Çünkü bu meş’um zamanda Kur’an’ın bir temel taşı olan hurufuna hücum ediliyor ve onların tebdiline çalışıyorlar.”

Müthiş bir cevap. Kur’an’ın temel taşı olan harflerine hücum edildiği bir zamanda Bediüzzaman, Allah’ın inayetiyle her bir harfin bir mucize olduğu ispat etmiş. Evet, her bir harfin…

İşte bu risaleden iki güzel parça paylaşıyorum:

“Lafza-i celal Kur’an-ı Mucizülbeyan’da iki bin sekiz yüz altı (2806) defa zikredilerek tekrar edilmiş. Lafz-ı Rab dahi yedi yüz küsur tekrar edilmiş.

Evvela: Usûl-i şeriattendir ki; Kur’an kelimâtı ve harfleri Kur’an’dan olmak cihetiyle her birinin on sevaptan tut tâ binler sevaba kadar uhrevî meyveler verir. Gafletle okunsa dahi sevap verir. Fakat sâir zikir ve tesbihler hurûfâtının husûsî sevapları Kur’an’ın hurûfâtına benzemiyor, gafletle okunsa çokların nazarında semere vermiyor. İşte bu kaide-i şer’iyyeye binâen iki bin sekiz yüz (2800) defa Allah, Allah, Allah; Kur’an kelimâtı olmak cihetiyle söyleyen ve zikreden insan ne kadar feyizli sevaba mazhar olacağı kıyas edilsin. Evet insan bir vird alsa Kur’an’dan almalı, bir zikir etse Kur’an’dan tayin ettiği aded ile ders almalı. Mesela ‘Subhanallah’ dediği vakit Kur’an’ın kelamı olarak dese hem sevab-ı Kur’anî hem fazilet-i zikriyye alır. ‘La ilahe illallah’ Kur’an’ın ayeti cihetiyle dese hem kıraattir, hem zikirdir. Gaflet gelse zarar vermez. O niyet olmazsa zarar vardır.”

Ne anladık? “Subhanallah” ve “La ilahe illallah” gibi kelimeleri Kur’an’ın ayeti olmaları noktasında söylemek; hem 2800 defa “Allah” kelimesini, Kur’an’ın bir kelimesi olduğunu düşünerek söylemek, çok feyizli sevaplara medar imiş.

Bir de şöyle güzel bir dua var, onunla bitirelim inşaallah. Nâkısça meâli:

“Allah’ım! Seb‘a’l-mesânî hürmetine işlerimin başlangıcını Fatiha’nın miftahı yani Bismillahirrahmanirrahim kıl. Ve amellerimin hâtimesini Fatiha’nın fatihası yani Elhamdülillahirabbilalemin kıl. Ve enbiyanın hâtimesi ve fatihası olan zâta; onun maddî ve manevî fütuhat ashabı olan âl ve ashabına salât ve selâm eyle. Ey Rabbimiz, Fatiha suresi sırrı için duamızı kabul buyur. Amin.”

Hayret verici güzellikte bir dua bence. Öncelikle Fatiha’nın miftahı ve Fatiha’nın fatihası tabirleri çok hoş. Fatiha’nın miftahı, yani anahtarı besmele; Fatiha’nın fatihası, yani başlangıcı ise elhamdülillah kelimesi ya. Bundan yola çıkarak her hayırlı işin başında okunacak güzel bir dua etmiş Üstad:

“İşlerimin başlangıcını Fatiha anahtarıyla (yani besmele ile) aç, işlerimin hatimesini Fatiha’nın fatihası (yani elhamdülillah) ile mühürle.”

Yani işlerimin neticesini hamd edilecek şekilde hayırlı kıl diye de düşünülebilir belki…