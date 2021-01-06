Enerji; insan hayatına girdiği günden beri, insan hayatını kolaylaştırıcı bir fonksiyona sahip olmuştur. İnsanoğlu gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için, sürekli farklı enerji kaynaklarına yönelmiş ve bu konuda önemli mesafeler almıştır.

Boşa akan suyundan, esen rüzgârından, denizin dalgasından, güneşden, hatta artıklarından, kısacası yerin altında ve üstünde ne varsa bunlardan enerji üretme cihetine gitmiştir.

Ancak, ihtiyaç ve arzular sınırsız, imkânlar ve kaynaklar sınırlı olduğundan, kaynakları verimli kullanma gittikçe daha da önemli hale gelmektedir.

Her yıl Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarruf Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta münasebetiyle, siz değerli okuyucularımı enerji verimliliği konusunda bilgilendirmek istiyorum.

Kişi kendi hayatında enerjiyi verimli kullanmaya gayret etmesi gerektiği gibi, ulusal bazda da bu konuda bazı gayret ve çalışmaların içinde olmalıdır. Bilhassa bizim gibi ihtiyacı olan enerjisinin büyük bir kısmını dışarıdan ithal etmek zorunda olup bütçesinin büyük bir kısmını bunun için harcayan ülkeler için enerji tasarrufu elzemdir.

Bu sebeple devlet, enerji kullanımını disipline etmek maksadıyla; 15.02.2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; “ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAREKETİ” başlatmıştır.

Bu genelge doğrultusunda; Başta Kamu Kurum ve Kuruluşlar olmak üzere, bütün vatandaşların, enerjiyi verimli kullanmaları hususunda bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. İllerde Valilikler bu işin takibi ile görevlendirilmiş, seminerlerle, Enerji Verimliliği Uzmanları yetiştirilmiş, her kurumun ve büyük işletmelerin bu uzmanları istihdam ederek, uzmanlardan faydalanması ve bu uzmanların direktifleri ile hareket etmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Dört yılda bir büyük işletmeler ile devlet kurum ve kuruluşların “Enerji Verimliliği Raporları” Enerji Bakanlığı’na sunulmaktadır. Mevzuat gereği; 31 Aralık 2020’de bu raporların sunulmuş olması gerekir. Devlet bu raporlar doğrultusunda; gerekli tedbirleri, tavsiyeleri ve mevzuata aykırı enerji israfına sebep olanlar hakkında müeyyideleri tatbik etmektedir.

Bu konu devleti ciddî bir şekilde meşgul etmekte; bu sebeple yeni birimler ihdas edilmekte, bu alanda çok sayıda personel istihdam edilmektedir. Ancak enerji tasarrufu netice itibariyle fertlerin tercihleriyle başarıya ulaşacak bir konu olduğu için insanımızın doğru bilgilendirilmesi önemlidir. Enerji tasarrufunun şahıslar için önemli olduğu gibi ülke ekonomisine katkısı da büyüktür. Bu sebeple her birilerimizin, ufak tercihlerle; kendi bütçemizde ve ülke ekonomisinde önemli tasarruflar yapabilmemiz mümkündür.

Gerçi bu gazete okurlarının, israfın; “küfran-ı nimet, nankörlük, nimete şükürsüzlük ve fakr-u zaruret sebebi” olduğunun bilinciyle, sadece enerjide değil her konuda tasarrufun öneminin farkında olduklarını biliyorum. Ancak bir elektrik mühendisi olarak, başta kendi mesleğim olmak üzere, bazı konularda tasarrufun yapılabilme yöntemleriyle ilgili bir kaç misal vermek istiyorum.

Meselâ;

- Binalarda iyi bir izolasyonla; Soğutma ve Isıtmada harcayacağımız bedelde önemli miktarda tasarruf yapmak mümkün olduğu gibi, bizi rahatsız eden gereksiz gürültüden de kurtulabiliriz.

- Kullanacağımız cihazları A Sınıfı seçerek, aynı işi daha az enerjiyle yapabilir, enerji tasarrufuna önem veren firmaları da desteklemiş oluruz.

- Kullanmadığımız, alet ve cihazları kapatarak, hatta fişten çekerek, harcamadığımız enerjinin bedelini ödemek zorunda kalmayız ve yangın sebebini ortadan kaldırmış oluruz. Bilhassa adaptör (gerilim düşürücüleri) uzun süre fişte takılı bırakmak hem tehlikeli hem de cihaz ve adaptöre zarar verir.

- Tesisat ve bağlantıları kaliteli malzeme kullanarak ve uzman kişilere yaptırmak suretiyle kayıp ve kaçak enerjiyi en aza indirebilir, tehlike arz eden durumlarla karşılaşmayabiliriz.

- Kullandığımız cihazları ve kapasitelerini ihtiyacımıza uygun seçerek, yapmak istediğimiz işi daha az enerji ile yapabiliriz.

- Alternatif aydınlatma armatürleri kullanmak suretiyle, ihtiyacımıza uygun aydınlatmayı tasarruflu ampullerle gerçekleştirerek, önemli oranda tasarruf yapabiliriz. Aydınlatmada kullandığımız armatürleri doğru seçerek; Hem kullandığımız armatür hem de enerji bedelinde önemli miktarda tasarruf yapabiliriz.

- Mümkünse enerji kullanımını saat 23.00’dan sonraya bırakmak suretiyle, enerjiyi daha ucuza kullanabiliriz. (Uzmanına danışılabilir.)

Akarsudan abdest alırken bile suyu israf etmememizi tembihleyen bir Peygamberin (asm) ümmeti olarak; bunları ve bunlar gibi tercih ve kullanımlarımızda bazı ufak tefek değişiklikler yaparak, dinimizin emrini yerine getirmiş olur, hem aile bütçesine, hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamak suretiyle, tabiata daha az enerji atığı salarak ve kaynakları daha az tüketerek, insanlığa önemli hizmetlerde bulunabiliriz.

Bazen arızalar sebebiyle baş gösteren enerji kesintisinin hepimizin işini nasıl zorlaştırdığı ve canını ne denli sıktığı unutulmamalıdır. Biz gerekli tedbirleri almadığımız takdirde, her şeyi tükettiğimiz gibi, enerji kaynaklarımızı da tüketip, enerjisiz günlere mahkûm kalabileceğimiz unutulmamalıdır.

Ancak unutulmaması gereken en önemli husus; tasarruf yapacağım derken ihtiyacı olan enerjiyi de kısmak suretiyle, enerjinin sağladığı imkândan yeterince faydalanmayarak, hayatı kendimiz ve çevremiz için yaşanmaz hale getirmemektir. Yoksa yaptığımız iyilik, ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecektir.

Enerji; geçmişten bize ihtiyacımız kadarını kullanıp gerisini gelecek nesillere miras bırakmamız için hizmetimize sunulmuş bir emanettir.

Verilen her şeyin kıymetini en iyi şekilde takdir eden ve maksadına uygun olarak kullanmak suretiyle israf etmeden, kendisi ve çevresi için verimli kullanan bir nesil diliyorum.