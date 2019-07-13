"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İstemek

Erkam Yıldırım
13 Temmuz 2019, Cumartesi
Ötesi belirsiz âlemlerin dokunaklı ırmaklarından bir nidâ işitilir. Sanırsın ki çok ötelerden gelir bu ses ya da sana en ırak olan diyarların havarilerinden ulaşır, ihtar edilir kalbine.

Oysaki sana edilen ferman, en yakınında bulunan Sultan-ı Zülcelâl’in fermanı. 

Ellerinle taşıyamayacağın kadar dertli, avuçlarına alamayacağın kadar hisli ve çetindir. Koskoca heybetli ve haşmetli dağların sırtlayamayacağı kadar ağır. İlk sözün, ön sözünde belirtmiş olduğun kadar andına riayet etmeni ister. Eğrilmeden, savrulmadan kâinatın kanunlarına uymanı, sırtlanmış olduğun emaneti vazife bilip O’nun adını anmanı ve sadece O’nun ile olup O’nu dert edinmeni ister. Dillerde, renklerde toprakta ya da suda O’na bakmanı ister. O’na bakıp, O’nunla isteyişlerine varmanı ister. Seni var edene varıp, O’nunla var olmayı düşünüp yol almanı ister. O, kırılgan ellerine büyük bir sarayın anahtarını tutuşturur. 

Ve der ki sana: “O kapı ‘isteme kapısıdır’ bu kapıyı çalmayı unutma. Oralarda sana ayırdıklarım var, bütün istemelerin o kapının ardında gizli.”

Ve şimdi sen açmalısın o kapıyı, girmelisin seni bekleyen o saraya, bütün isteyişlerine varıp, onlara bir ruh giydirmelisin duâların ile. Eğer aslını istersen, isteyişlerinin içine varmalısın, dikkatle bakınmalısın ona, perdelerin perdelerini, perdelemeden görmelisin ve anlamalısın ki, isteyişlerini kalbine dokunduranın Rabbinin kendi zatı olduğunu. Sana O’nu hatırlatan, unutmaya terk ettiğin isteyişlerinin, sana rahmetiyle vaad ettiği bir Cennet bahçesi olduğunu göreceksin. O müzeyyen ve sonsuz bahçesinde sana ayırdıklarını vermek istediğini ve sana, istemek için, ‘istemeyi’ verdiğini göreceksin. 

Madem Allah, rahmet hazinesinden sana bahşettiği bahçeden istediklerini vermeyi istiyor, o zaman O’na düş ve O’nu düşün, O’nun ile isteyişlerine var. Ve iste, zira Allah isteyenleri sever.

Kaynak: Genç Yorum Dergisi.

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    S-400’ler sıkıntılarıyla birlikte geldi

    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüştü

    ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istiyor

    Arakanlı Müslümanlar geri dönemiyor

    Abdullah Gül'e yeni parti sorusu

    Dünyaca ünlü yazardan Trump'a eleştiri

    'Türkiye S-400 savunma sistemini alarak ABD ve NATO'ya meydan okudu'

    ABD Savunma Bakanı Vekili: F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi

    Gazetelerimizin de kalkınması lâzım

    Üniversiteliler, iş bulmada sondan ikinci

    BM Raportörü'nden İsrail uyarısı

    Dengir Mir Mehmet Fırat dualarla uğurlandı

    Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton nektarini iade etti

    40 ülke Çin'in Sincan politikasına destek amacıyla BM'ye mektup yazdı

    BM'den 'İdlib' kınaması

    AKP Grup Başkanından S-400 açıklaması: Yaptırım beklemiyorum

    ABD'de işsiz gazetecilerin sayısı artışta

    İngiltere'den Hürmüz Boğazı'nda gerilimi artıracak adım

    Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Genel Sekreteri hakkında tutuklama kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Alternatif mi, stepne mi?
    Genel

    S-400’ler sıkıntılarıyla birlikte geldi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazardan nasıl korunabiliriz?
    Ahmet BATTAL

    Demokrasinin ümmeti
    Cevher İLHAN

    “İhtiyat akçesi”ne al atan ekonomi!
    Mehmet KARA

    “Ben Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmuyorum” dese bile…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şark’tan Garb’a ümmetin hâl-i pürmelâli
    Süleyman KÖSMENE

    Âdi işlerimiz nasıl ibadet olur?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.