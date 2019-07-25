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25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

10 milyon kişi

Faruk ÇAKIR
25 Temmuz 2019, Perşembe
Dünyayı ateşe atmak isteyen idareciler her dönem olmuştur.

ABD Başkanı Donald Trump, her halde bu listede yer alması  gereken bir idarecidir. Amerika, yıllardan beri kendisini ‘dünyanın jandarması’ olarak görüyor. Zengin ülke olmak, ABD idarecilerini iyice şımartmış görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son konuşmalarından biri bu yönüyle ibretlik. Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısı sırasında şöyle demiş: “Afganistan’da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık, ama 10  milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi...” 

Bu kadar kendini beğenmiş, bu kadar üstten bakan, bu kadar dünyayı ateşe atmaya hazır bir söz, bir bakış açısı, bir siyaset olur mu? Nitekim Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kabil yönetiminin diplomatik kanallardan yaptığı çağrıda Trump’ın sözlerine açıklık getirmesinin istenildiği bildirilmiş. (AA, 23 Temmuz 2019)

Bu konuşmanın Pakistanlı bir siyasetçinin ABD ziyareti esnasında, hem de onun yanında yapılmış olması acaba ayrı bir planın parçası olabilir mi? Bu söz, ABD ziyaretinde bulunan Pakistanlı siyasetçiyi de zora sokmuş olmaz mı? Maksat, iki komşu ülke olan Afganistan ve Pakistan arasındaki problemleri daha da tırmandırmak mıydı?

Öte yandan, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de, Trump’ın sözleriyle ilgili olarak, “Trump’ın açıklaması Amerika liderlerinin halkımıza ve ülkemize karşı içgüdülerini yansıtıyor ve insanların hayatlarına ve onurlarına saygı duymadıklarını gösteriyor” değerlendirmesinde bulunmuş. 

Bir devlet ya da bir milleti hedef alıp, “İstersem bir haftada 10 milyon kişiyi öldürür ve o ülkeyi yeryüzünden silerim” benzeri bir  beyan akıllı bir siyasetçinin işi olabilir mi? Afedersiniz, ama bir savaşta 10 milyon böcek öldürülecek olsa insan olan insan ona bile itiraz etmesi gerekmez mi? Bir kalemde 10 milyon insanı öldürmeyi göze alabilecek bir anlayışı insaniyet ile izah etmek mümkün olabilir mi?

ABD’li idareciler bir haftada 10 milyon kişiyi öldürme hayalleri kurmak yerine, ne diye 19 yıldır Afganistan’da olduklarını hür dünyaya açıklayabilirler mi? Maksat Afganistan’a ‘demokrasi’ getirmek ise bunun yolu milyonlarca insanı öldürmeyi planlamak  değildir ve öyle olmamalı. Demokrasinin bir ülkeye gelmesinin yolu bellidir. Bu yol insanlara zulmederek açılabilir mi?

Ülkeleri yıkarak ve yakarak demokrasiye ve insanlığa hizmet edildiği görülmemiştir. Afganistan ya da başka ülkelere hak, hukuk ve demokrasinin gelmesi samimî olarak isteniyorsa ifsat şebekeleri devre dışı bırakılmalıdır. 

Tabiî ki ABD Başkanı Trump’a sadece Afganistan yöneticileri değil; hür dünyanın bütün idarecilerinin itiraz etmesi gerekir. Afganistan için bugün bunu söyleyen bir anlayış, yarın başka ülke için de benzer sözler sarf edebilir. Trump kişi değil, bir  anlayıştır ve bu anlayışın dünyaya hükmetmesi dünya için zuldür. 

Afganistan’ın değil, ama 10 milyon insanı bir anda öldürmeyi göze alabilen anlayışın dünyadan kovulmasında fayda var. Bunu da ancak hür dünya ve hürriyetlerin kıymetini bilen insanlık yapabilir. Temennimiz ve duâmız insanlığı ateşe atan bu bakış açısının taraftar bulmaması ve yeryüzünden silinmesidir...

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