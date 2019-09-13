"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

12 Eylül’ler nasıl önlenir?

Faruk ÇAKIR
13 Eylül 2019, Cuma
39 yıl önce (1980) gerçekleştirilen askerî darbenin Türkiye’ye verdiği maddî ve manevî zararın hesabını dahi yapabilmiş değiliz.

Öyle bir darbe ki, aradan bunca zaman geçmesine ve onlarca iktidar değişmesine rağmen hâlâ millete dayattığı anayasa yerli yerinde duruyor.

Tabiî ki 12 Eylül 1980 darbecilerinin millete zorla, aldatarak ve icabında korkutarak dayattıkları 1982 Anayasası’nda ciddî değişiklikler yapıldı. Pek çok maddesi yenilendi, ama özü, temel anlayışı değişmedi. Zaten değişmiş olsa 1982 Anayasa’sı olarak değil de başka bir isimle hatırlanırdı.

Darbeciler hazırladıkları anayasa ile demokraside tedavisi zor yaralar açtılar. Siyasî ahlâk zedelendi, ticaret hayatı da iyice bozuldu. Bilhassa o tarihten sonra her şey para ile, madde ile ölçülür hale geldi. Bir adım sonrası da “Benim memurum işini bilir”le özetlenen haksız, hukuksuz kazanç yolunun adeta normal kabul edilmesine vardı.

12 Eylül darbesinin en büyük tahribatlarından biri de Demokrat siyasî anlayışın temelini sarsmış olmasıydı. Getirdiği yasaklarla korku yaydılar. Malûm, insanın ürkmesi başka şeylerin ürkmesine benzemiyor. İhtilâlciler bir kişiyi değil, bir bütün olarak milleti ürküttüler. 

Bu darbeden bahsedenler darbenin ‘emir komuta zinciri içinde’ gerçekleşmiş olmasını anlatarak neredeyse darbeyi meşrû göstermek isterler. Hangi zincir içinde olursa olsun, baştan sona ‘darbe’ olduğuna göre nasıl böyle bir yanlış savunulur? Aksine bu ‘zincir’ darbeci anlayışın dem ve damarlara sirayet ettiğine delil olur ki en az darbe kadar feci bir tablo ile karşı karşıya kalındığını anlatır.

1980’deki darbe, 27 Mayıs 1960 İhtilâli ve 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan daha feci neticeler ortaya çıkardı. Darbe ile neler yapıldığını kısmen hatırlayalım: Millî Güvenlik Konseyi, bütün yetkileri ele aldı. Anayasayı uygulamadan kaldıran darbeciler, ardından TBMM’yi lağvettiler. Ülke genelinde sıkıyönetim ilân edildikten sonra sivil toplum kuruluşları hedef alındı. Derneklerin faaliyetleri durduruldu. Siyasî partilerin kapısına kilit vuran darbeciler, parti liderlerini de sürgüne gönderip haklarında ‘siyaset yapma yasağı’ getirdiler. Çok enteresandır, darbeden hemen sonra gelen ve bugün dahi ‘demokrasi kahramanı’ olarak genç nesillere tanıtılan bir siyasetçi ve ekibi, darbecilerin siyasetçilere koyduğu ‘siyaset yapma yasağını’ can havliyle savundu! Evet, bir siyasetçi muhtemel rakiplerine darbecilerin getirdiği siyasî yasakların devamı için meydan meydan gezmişti.

O günkü darbe döneminde yaklaşık 100 bin kişi “örgüt üyesi olma” suçundan yargılandı, 30 bin kişi ise “sakıncalı” olduğu iddiasıyla işlerinden edildi. Millî Güvenlik Konseyi üyesi darbeci generallerin belirlediği Danışma Meclisi’nin hazırladığı anayasa, 1982’de “güdümlü” referandumla yüzde 92’lik “evet” oyu da almıştı.

Her şey bir yana, yeni 12 Eylüllerin olmaması için ne yapılması icap eder sorusuna cevap bulmak gerekir. Bu sorunun belki yüz farklı cevabı vardır, ama en esaslı cevap “Cehaleti mağlûp etmekle darbeler sona erer” şeklinde olsa gerek. 

Türkiye, cehaleti en büyük düşmanlardan biri olarak görüp bu düşmanı marifet ve eğitimle mağlûp etmeyi başaramazsa 12 Eylülleri kalıcı olarak tarihe gömmüş olamaz. Darbecileri ve darbeci anlayışı ancak cehaleti mağlûp ederek bertaraf edebiliriz, bunu akılda tutalım derim.

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsimler değişti, anlayış kaldı

    Darbeler AB yolunu tıkadı

    Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

    Netanyahu: İran'ın tehditlerine katlanmayacağız

    BM'den kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik eylem planı

    ABD savaş suçu iddialarını reddetti

    Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 kişi öldü

    'Yıl sonunda pozitif büyüme bekliyoruz'

    '12 Eylül tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır'

    Google, Fransa'ya 1 milyar euro ceza ödeyecek

    Başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

    Yargıtay karar verdi: Cumhuriyet yazarları salıverilecek

    İdlib'e hava saldırısı: 1 çocuk öldü

    İBB'den fırtına uyarısı

    Dışişleri Bakanlığı 24 büyükelçinin atamasını yaptı

    Uluslararası Af Örgütü Uygur rektör için Çin devlet başkanına mektup yazdı

    DSÖ'den uluslararası topluma Yemen çağrısı

    Facebook'tan Netanyahu'ya mesaj engellemesi

    Kırmızı bültenle aranan şüpheli Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

    AB Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzatıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Toptan cezalandırma olmaz, olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsimler değişti, anlayış kaldı
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın, Suriye’de tefrika fitnesine desteği...
    Şükrü BULUT

    Dini cemaatlerde ve tarikatlarda demokratikleşme mümkün mü?
    Ahmet BATTAL

    İnkılâp, devrim, ihtilâl, evrim, darbe, post…
    Genel

    Darbeler AB yolunu tıkadı
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt’e acımak değil, onları tebrik etmeli!
    Süleyman KÖSMENE

    Zaman, Allah’ın yarattığı nizam üzerine döner
    Faruk ÇAKIR

    12 Eylül’ler nasıl önlenir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.