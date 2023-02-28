28 Şubat’ın açtığı yara

Yaşayanlar için ‘dün gibi’ olan 28 Şubat sürecinin (1997) üzerinden bile bunca yıl geçti. 28 Şubat sürecinin siyasette, ticarette ve sosyal hayatta açtığı yaralar ise halen tam olarak tedavi edilemedi.

28 Şubat süreci, 28 Şubat 1997’de yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla fiilen başlamış kabul ediliyor. Güya ‘irtica’ya karşı başlatılan süreç, hükümetin istifasına yol açmıştı. O dönem yaşananları ‘postmodern darbe’ olarak isimlendirenler de olmuştur. Adı ne olursa olsun 28 Şubat süreci, milletin ve memleketin zararına olmuştur. Bu süreç en başta devlet ile milletin barışmasına darbe indirmiş ve adeta deprem meydana getirmiştir.

“İrticaya karşı” başlatıldığı iddia edilen sürecin en büyük mağdurları da başörtülü öğrenciler olmuştur. Çünkü o günkü muktedirlerin ‘irtica’ dediği şey, milletin inandığını yaşamasıydı. Yerine göre başörtüsü, yerine göre namaz, yerine göre mescitler ‘irtica’nın deliliydi. Bütün dünyanın itirazına rağmen başörtülü öğrencileri üniversite kapılarından geri çevirmenin başka bir adı olabilir mi?

O dönemdeki muktedirlerin yaptığı yanlışların bedeli, dolaylı olarak bugün de ödeniyor. 28 Şubat sürecinde o kadar yanlışlar yapıldı ki; sonraki yanlışlar o günlerle kıyaslanarak savunulur hale geldi. Mesela, ekonomide büyük bir kriz mi var? Şimdiki idareciler doğrudan ya da dolaylı olarak o döneme atıf yaparak, “O günlerde daha fazla kriz yaşandı. Şu bakar banka battı, bu kadar zarar oldu” diyerek günümüzdeki yanlışlarını savunma cihetine gidiyorlar.

28 Şubat 1997 sürecinin bir büyük zararı da, siyaset dünyasına oldu. Yapılan büyük yanlışlar, Türkiye’nin siyasi dengelerini temelden sarstı ve aynı sarsıntının yansımaları bugün de hissediliyor. Hem siyasete hem siyasetçiye olan güven de bu sebeple kayboldu. Siyasette dengelerin yerli yerine oturması için uzun bir sürenin geçmesi gerektiği akla geliyor.

Bu sürece imza atanların haksız olduğunu geçen günler ve yaşanan hadiseler tasdik etmiş oldu. Süreci başlatanların iddiası, bu sürecin “1000 yıl” devam edeceği şeklindeydi. Fakat hem süreç onların istediği devam etmedi, hem de uzun sürmedi. Gerçi bu sürecin etkileri tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak yapılanlar fıtrata aykırı olduğu için bin yıl sürmesi mümkün değildi. Süreci başlatanların adının ve sanının bugün bile unutulmuş hale gelmesi; 28 Şubat sürecinin millette karşılık bulmadığının ispatı değil midir?

Türkiye’nin ve milletin menfaatini düşünen herkes, bu sürecin açtığı yaraları tedavi etmeye çalışmalıdır. Bu yolla siyaset ve siyasetçi de itibar kazanabilir. Aynı zamanda, adı başka olsa da millet aleyhinde başlatılmak istenen ‘yeni süreç’lar ancak bu yolla engellenebilir.

Milletin menfaati 28 Şubat ve benzeri süreçlerde değil; 1950’de olduğu gibi “Yeter, söz milletindir” denilen süreçlerdedir. İnşallah 28 Şubat sürecinin açtığı yaralar en kısa sürede tedavi edilir ve yeri yaralar da açılmaz...