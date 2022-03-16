40 yıl geriye düşmek

Daha İyi Yargı Derneği ve Dünya gazetesi işbirliği ile İzmir’de düzenlenen “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” toplantısında dile getirilen konular arasındaki bir bilgi, Türkiye’yi idare edenlerin kulağına küpe olmayı hak ediyor.

Bu tespitler dikkate alınsa ve ekonomik ve sosyal sıkıntıların çoğu çözüme kavuşur ama nedense bu yol tercih edilmiyor.

Toplantıda paylaşılan şu bilgi size de sarsıcı gelmez mi: “40 yıl önce Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı binde 86’lık payın bugün binde 85’e gerilediğine dikkat çekilen etkinlikte, bu duruma neden olan yönetim hatalarının ortadan kaldırılabilmesinin yolunun ‘daha iyi bir yargı’ sisteminden geçtiği vurgulandı.” (Dünya g., 11 Mart 2022)

Programda koşuşma yapan uzmanların tespitleri şöyle:

Basifed Başkanı Mehmet Ali Kasalı: “Türkiye artık dünya çapında faaliyet gösteren işletmelere kavuşmak, süper lige çıkmak zorunda. (...) Bu yolda en başta gelen şart; Türkiye’de yargının ve hukukun üstünlüğünün uluslararası seviyeleri yakalaması. Yargının bizlere hukuk güvenliği sağlamak gibi çok önemli bir işlevi var. Biz yargımıza hukukumuza güvenebilir hale geldiğimizde kendimize güvenimizi de kazanacağız.”

Türkonfed Başkan Yardımcısı Mehmet Salih Özen: “Ekonomi ve demokrasi kavramları içinden geçtiğimiz süreçte daha da önemli hale geldi. Savaşın değil, barışın dilinin egemen olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bunun yolu da hukukun üstünlüğü ve demokrasinin içselleştirilmesinden geçiyor. Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiye, güçlü Türkiye hayaline ulaşmak için yargı bağımsızlığını başta fikir ve ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, adil yargılanma hakkı gibi hukuku her şeyden üstün tutacak değerlerin sağlanması gerekiyor.”

Ebso Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli: “Bugün biz doğrudan yabancı yatırımların gelmesini çok istiyoruz. Ancak, bunların baktıkları ilk 3 kriterin başında hukuk sistemi geliyor. Bunu sağlayamıyorsanız istediğiniz kadar teşvik verin kapınızı çalan olmaz. (...) Küresel ekonomiden aldığımız pay da yüzde 1,2’lerden binde 85’e geriledi. (...) Bu konjonktürde, Türkiye avantajları ve potansiyelini hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde doğru konumlandırır ve hamlelerini doğru yaparsa, kazanan taraf olacaktır.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: “Ekonomik ve sosyal güvence ancak hukuk ile sağlanabilir. (...) Davaların son derece uzun sürmesi ve bazı durumlarda aynı konuya ilişkin verilen hükümlerin birbiriyle çelişmesi, tekdüzelikten uzak olması yaşanılan en önemli sorunlardan birisi.”

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün: “Bundan 40 yıl önce Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay binde 86 iken, bugün binde 85. Geride kalmamızın en önemli sebebi, yönetim hatalarımız. Bunları ‘iyi yöneticiler gelsin çözelim’ diyebilir miyiz? Bizim sorunumuz yöneticilerimizin iyi niyetli, iyi insanlar olup olmaması değil, onların basiretli, doğru, bilimsel kararlar almalarını sağlayacak bir sistemi kuramamış olmamız. Bu sistemi nasıl kurarız sorusunun da tek cevabı var: Daha iyi yargı. Onların hukuka hesap verebilirliğini sağlayarak, basiretli karar almalarını da sağlayabiliriz.”

İş dünyası da “önce hukuk” dediğine göre mesele anlaşılmış demektir.