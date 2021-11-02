AA’nın yaptığına ne denir?

Türkiye’de bir dönem ‘köprü’ tartışması olmuş ve İstanbul Boğazının iki yakasını birleştirecek olan “Boğaziçi Köprüsü”ne taraftar olan ve olmayanlar kendilerince sebeplerini milletle paylaşmış. Neticede siyasî iradenin kararıyla köprünün temeli atılmış ve 3 yıl süren inşaat sonrası tamamlanarak milletin hizmetine sunulmuştur.

O günün şartlarında bu köprünün yapılması elbette kolay olmamış. Sonraki yıllarda ikinci ve üçüncü ‘boğaz köprüsü’ de yapıldı. Avrupa’yı Asya’ya ilk kez bağlayan “Birinci Boğaz Köprüsü”nün temeli, dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından 20 Şubat 1970 tarihinde atılmış ve köprü 30 Ekim 1973’de açılarak hizmete girmiştir. Köprünün açılış yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan haberde ne hikmetse, köprünün temelini atan Süleyman Demirel’den hiç bahsedilmemiş. Bu tavrı kim ne ile izah edebilir? “Boğaz’ın gerdanlığı 48 yıldır kıt’aları birbirine bağlıyor” başlığıyla aa.com.tr’de yayınlanan haberde şu faydalı bilgiler yer almış:

“Cumhuriyetin 50. kuruluş yıl dönümünde hizmete giren “Boğaz’ın incilerinden” 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü), 48 yıldır iki kıt’ayı birleştiriyor. (...) Tarihî, siyasî, ticarî ve kültürel değerini yüzyıllardır koruyan İstanbul’un iki yakasını bir araya getirme fikri milâttan önceye kadar uzanıyor. Söz konusu coğrafyada hüküm süren medeniyetlerin en büyük hayallerinden biri, iki kıt’anın bir araya getirilmesiydi. Özellikle 16. yüzyıldan sonra iki kıt’anın birleştirilmesine ilişkin çok sayıda fikir ve proje ortaya atılmış, ancak Boğaziçi Köprüsü’ne kadar gerçekleşmemişti. 1950’lerde Demokrat Parti hükümetinin isteğiyle Boğaz köprüsü konusunun incelenmesi için İstanbul Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İTÜ ilgililerinden oluşan bir komite kuruldu. Komitenin, konunun uzman bir firmaya incelettirilmesi önerisiyle Karayolları Genel Müdürlüğü, ABD’li bir firmadan teklif istemiş, ancak malî ve yönetsel zorluklar nedeniyle proje uygulanamamıştı. (...) İki kıt’anın birbirine bağlanması için yapılacak köprü için hazırlanan proje kabul edildi. Yapımını İngiliz ve Alman firmalarının üstlendiği Boğaziçi Köprüsü’nün inşasına, Şubat 1970’de Beylerbeyi ayak sahasında yapılan törenle başlandı. (...) Yaklaşık 3 yıl 8 ayda tamamlanan Boğaziçi Köprüsü, 23 milyon 213 bin 666 dolara (dönemin rakamlarıyla 191 milyon 785 bin 265 liraya) mal oldu. İki yakayı birbirine bağlayan ilk köprü olan ve yapımı öncesinde büyük tartışmalar yaşanan Boğaziçi Köprüsü, tamamlanmasının ardından Cumhuriyetin 50. yıl dönümü olan 29 Ekim’den bir gün sonra, 30 Ekim 973’te dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı. (...)

İlk yılında günde ortalama 24 bin araca hizmet veren köprü, 15 yıl boyunca İstanbul’un iki yakası arasında kara ulaşımını sağlayan tek bağlantı yolu olma görevini sürdürdü. Köprü bu görevi, 1988’den itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 26 Ağustos 2016’dan itibaren de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile paylaşmaya başladı.” (30 Ekim 2021)

Böyle önemli bir ‘ilk köprü’yü yapan, bunun siyasî kararlarını alan ve tepkileri göğüsleyen ve üstelik bu memlekette “6 defa gidip 7 defa milletin reyleriyle göreve gelen” bir başbakanı, bir siyasetçiyi yok saymak, ismini anmamak nasıl yorumlanabilir? Bu insafsızlığı, bu haksızlığı, bu bilgi gizlemeyi millete ve kamuoyunun bilgisine havale ederiz...