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22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

AB’den ağır soru

Faruk ÇAKIR
22 Aralık 2022, Perşembe
Türkiye’yi idare edenler her fırsatta Avrupa’nın ülkemize haksızlık yaptığını beyan ederler. Bu tespit bir yönüyle doğru da olsa, esas olarak idarecilerimizin hadiseleri yanlış yorumladıkları bellidir.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği’ne ‘üye’ olmak isteyen ülkeler, ‘üyelik şartları’nı yerine getirmek durumundadırlar. Türkiye’yi idare edenler bunu yapmak yerine, bir bakıma ‘üyelik şartlarını bize uydurun’ demiş oluyor.

Bu bakımdan, AB idarecilerinin tespitleri dikkat çekici. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, Ankara’daki temaslarının ardından AB Türkiye Delegasyonu’nda bir basın toplantısı düzenlemiş. AP’nin Türkiye raporu için izleme ziyaretinde bulunduğunu kaydeden Amor, idareciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerle görüştüğünü açıklamış. Ziyaretinin katılım süreciyle ilgili çalışmalar yapma amacını taşıdığını kaydeden Amor, “Türkiye, her ne kadar katılım süreç dondurulmuş olsa da resmi anlamında aday ülke. Katılım sürecinin merkezinde demokrasi, insan hakları ve hukuku üstünlüğü konuları bulunuyor” tespitinde bulunmuş. (ANKA, 21 Aralık 2022)

AP Türkiye Raportörü Amor’un dikkat çekici bir sorusu da şu: “AB olarak, Türkiye’nin özellikle tahıl koridoru ile ilgili olarak, bunun yanı sıra çatışmanın aşılması için siyasi anlamda rol oynaması ve iki taraf arasında bir anlamda arabuluculuk rolünü oynamasını her zaman dile getirdik. Türkiye’nin bu anlamda oynadığı siyasi rol ile katılım sürecinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün bir ilgisi yok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kamuoyunda şöyle bir anlayış var: ‘Yaptıklarımız, çalışmalarımız iyi, faydalı; dolayısıyla insan hakları konularına göz kapamak’ gibi bir anlayış var. Çünkü AB’ye katılmak demek, bir toplum modeline katılmak demek. Türkiye’deki yetkililer, açıkça Rusya’nın saldırısını eleştirdiler; Donetsk, Luhansk’ın tanınmasını eleştirdiler ama buna rağmen acaba AKP’nin sunduğu toplum modeli Hollanda toplumuna mı daha yakın, Rusya’ya mı? Sorulması gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. Benim işim, Türkiye katılım sürecinde ne yapıyor, buna bakmak. Özellikle insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda. AKP’nin ortaya koyduğu toplum modeli de daha çok tek kişinin sözünün geçtiği, kuvvetler ayrılığının olmadığı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygının gösterilmediği bir toplum model gibi görünüyor.”

Türkiye’yi idare edenler, “İktidarın sunduğu model (Avrupa’ya) Hollanda’ya mı benziyor, yoksa Rusya’ya mı?” sorusuna nasıl cevap verirler? Hem, “Biz tahıl koridorunu açtık, o halde siz de bizdeki ‘insan hakları ihlallerini’ görmezden gelin” demek Türkiye’nin ve milletin menfaatine olan bir talep mi? İnsan haklarının mükemmel olması milletin menfaatine olan bir iş değil mi? Niçin ekonomik adımlar rüşvet gibi sunulmaya çalışılsın?

Türkiye’nin benzemesi gereken sistem Rusya değil, hür dünya ülkeleri olmalı vesselam.

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