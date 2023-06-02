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2 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

AB ile beyaz sayfa açılır mı?

Faruk ÇAKIR
02 Haziran 2023, Cuma
Türkiye’nin uzun dönemli menfaatleri, Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmesi ve birliğe üye olmasındadır.

Fakat ne hikmetse idareciler bu hususta farklı düşünüyor ve ellerinden geldiğince ülkemizi AB’den uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu tavrın yanlış olduğunu, aynı idarecilerin bir dönem “AB üyeliği için” adımlar atmış olmasından da anlamak mümkündür. 

Doğruları tekrarlamakta fayda vardır: Ülkemizin AB’ye üye olamamasının tek kabahati ve sorumlusu elbette Türkiye’deki idareciler değildir. AB üyesi ülkelerin bazı idarecileri de Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemiyor kendilerince engeller çıkarıyor. Bununla birlikte esas mesele Türkiye’yi idare edenlerin tavrında düğümlenir. İdareciler samimi olarak ülkemizi AB üyesi ülke haline getirmek istese ve bunun için gerekli adımları atmış olsa; AB idarecilerinin bahanesi kalır mıydı?

Şunu da ifade etmekte fayda var: Diyelim ki ülkemizi idarede edenler Avrupa Birliği’nin ‘iyi’liklerini aldı ve ülkemizi birliğe üye olabilecek seviyeye ulaştırdı. Buna rağmen AB idarecileri ülkemizi birliğe kabul etmemiş olsa milletimiz ne kaybeder? Yani; hak, hukuk ve adalet uygulamaları bakımından onların seviyesine çıkmış ve hatta onları geri bırakmış olsak ne kaybederiz? Mesele kağıt üzerindeki bir üyelik değil ki! AB üyesi ülkelerin seviyesi çıkıp, AB üyesi olmayan ülke yok mu? Mesele üye olmaktan öte, onların sahip oldukları ‘iyi’liklerin seviyesine çıkmaktan geçer. 

Bu hususta ‘fikri takip’ yapan ve her fırsatta “Türkiye AB üyesi olsun, gerekli adımları atsın” manasına gelen açıklamalar yapan iş dünyası mensupları da vardır. Mesela, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, seçimlerin ardından yeni dönemde Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin canlandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye’nin adayı olduğu ve gümrük birliği içinde bulunduğu AB ile “beyaz bir sayfa” açılması gerektiğini söylemiş.

Zeytinoğlu şunları da söylemiş: “Başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin önemli sorunlarının çözümü AB sürecinin yeniden canlandırılması ile mümkün olabilir. Bu yeni dönemde AB’de yeşil mutabakat ve dijital gündem kapsamındaki önemli değişime uyum sağlanması ve AB ile ilişkilerdeki sorunların giderilmesi bu beyaz sayfanın en önemli unsurlarını oluşturacak.”

Türkiye’nin AB üyesi olması için ‘beyaz sayfa’ açması icap eder, ancak iktidarın böyle bir niyeti olduğunu söylemek kolay değil. Çünkü “AB seviyesi” idarecilerin ‘keyfi hareket’ etmesine mani olur. İdareciler AB üyeliğine itiraz ederken esasında ‘kural’lara itiraz etmiş ve ‘keyfilik devam etsin’ demiş oluyorlar. Milletin ve memleketin menfaati, keyfilikte değil; kanun, kural ve şeffaflıktadır vesselam.

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