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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

AB süreci için

Faruk ÇAKIR
11 Ağustos 2023, Cuma
Milletin uzun dönemli menfaatinin, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinde olduğunu idareciler de ara sıra dile getirdikleri halde; icraat olarak başka yolları tercih etmesi hakikaten garip bir durum değil mi?

Son 20 yılda yaşananlar dahi dikkate alınsa, Türkiye’yi idare edenlerin bu hususta ‘istikrarlı’ bir tavır ortaya koymadıkları görülür. Bir dönem “Türkiye AB üyesi olmak için üzerine düşenleri yerine getirecektir” mealinde açıklamalar yapan idareciler, aradan yıllar geçince “Türkiye AB’ye üye olmadan da yoluna devam eder. Siz yolunuzu, biz yolumuza. Kopenhag Kriterleri olmasa da olur. Bize Ankara Kriterleri yeter” demeye başladılar. Peki bu ‘karar değişikliği’nden kim istifade etti? Türkiye AB’ye üyelik yolundan geri dönünce kaybeden kim oldu? 

Berlin merkezli Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (CATS) uzmanlar AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği ile ilgili dikkat çekici tespit ve değerlendirmelerde bulunmuşlar. Üyelik noktasında ilerleme olabilmesi için demokratik bir “U dönüşü” yapılması ve reform sürecinin başlatılması gerekeceğini hatırlatan CATS uzmanı Yaşar Aydın, “Ancak demokratik hakları ve muhalefet etme özgürlüğünü garanti altına alan bağımsız bir yargı, Erdoğan’ın elinde tuttuğu gücü zayıflatır” demiş.

DW Türkçe’nin haberine göre, Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin ise Erdoğan yönetiminin AB ile ilişkilerini yeniden canlandırma hamlesi için “Bu muhtemelen stratejik olmaktan ziyade taktiksel bir değişim, ideolojik olmadığı da kesin” değerlendirmesi yapmış. (DW, 9 Ağustos 2023)

Olması gereken, “taktiksel ve konjonktürel” değil gerçek anlamda bir reform sürecinin yeniden başlatılmasıdır. Hatalardan geri adım atıp reform süreci başlatmak, Türkiye’nin ekonomik krizden kurtulması için de şart değil mi? İçine sürüklendiğimiz ekonomik krizden çıkış noktasında tavsiyelerde bulunan uzmanlar her defasında bunu dile getirmiyorlar mı? Hem ülkemiz, AB’ye uyum noktasında atılan reform adımları yıllarında ekonomik olarak daha iyi durumda değil miydi? O gün yapılanların kalıcı olması ve AB üyeliği noktasında samimi olunması gerektiği ehlince ifade edilmedi mi?

Şu nokta da çok dikkat çekici değil mi: Türkiye’nin hak, hukuk, adalet ve demokrasi yolunda atacağı ‘doğru’ adımlar; idarecilerin işine gelmiyor. Tek başına bu tespit bile ülkemizde yaşanan sıkıntıları görmek için yetmez mi? 

Türkiye daha hür, daha demokrat, daha adil bir ülke olmak mecburiyetinde. İdareciler ‘hak, hukuk ve adalet’in kendilerinin aleyhinde olduğu kanaatinden vazgeçmeli ve doğru yöndeki reform adımlarını desteklemeli. Milletin ve memleketin menfaati oradadır bilinsin...

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