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12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

AB sürecini kim engelliyor?

Faruk ÇAKIR
12 Mart 2021, Cuma
Avrupa Birliği ile Türkiye’nin belli başlı konularda ‘birlikte’ hareket etmesi için neredeyse yarım asırdır çalışma ve görüşmeler yapılıyor.

“Avrupa Birliği’ne üye olmak” da esasında bu anlama geliyor. Bu birliğin kurulmasını istemeyenler de çoğu zaman ‘en uç ihtilâf noktaları’nı gündeme taşıyarak iki tarafının arasını bozmaya çalışıyorlar.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın şu tesbiti dikkat çekicidir: “Bütün zorluklara, ön yargılara ve çifte standartlara rağmen Türk sivil toplumu Türkiye’nin AB üyelik sürecini kararlı bir şekilde destekliyor.”  (aa, 19 Mart 2021)

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla düzenlenen bir programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Türkiye Delegasyonu Eski Başkanı Stefano Manservisi, TOBB ve İktisadî Kalkınma Vakfı (İKV) Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray konuşmacı olarak katılmış. 

AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önceleri ‘bürokrat’lar eliyle yönetildiğini, ancak zamanla toplumun da bu süreçlere dahil olduğunu hatırlatan Büyükelçi Kaymakçı şöyle demiş: “2008 yılından beri Türk ve Avrupalı STK’lar arasında 650 ortaklık geliştirildi ve 50 milyon avroluk bir tahsisat söz konusu. Burada esas konu para değil. Konu, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışabilmesi. Buna ek olarak, kültürler ve ülkeler arasında iletişimin ve etkileşimin artması ve halkların, toplumların tanış olması çok önemli. (...) Biz de sivil toplumumuzu hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın sorunlarıyla ve sınamalarıyla tanıştırıyor ve bunlara ortak çözüm üretilmesi için çaba gösteriyoruz.”

AB ve Türkiye sivil toplumunun, bir araya gelerek karşılıklı yanlış anlama ve ön yargıları yıktığını söyleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise bu kapsamda birçok projenin hayata geçirilerek taraflar arasında bilgi ve fikir paylaşımı yapıldığına dikkat çekmiş.

Peki, ‘resmî’ makamlarca da ifade edildiği üzere Avrupa Birliği kurumları ile Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının aynı masa etrafından buluşması ve ortak çalışmalar yapması ‘iyi’ ise niçin her fırsatta bu anlamda çalışmalar yapan STK’lar ‘dış mihrakların temsilcisi’ gibi sunulur? 

Sivil toplum Türkiye’nin AB üyesi olmasını istiyorsa, bu üyeliği istemeyen kimlerdir ve niçin istememektedirler? Elbette hem istemeyenler hem de niçin istemedikleri bellidir, ama bunları ‘resmî’ beyanlarla ilân etmek cihetine gidilmiyor.

İsimleri ve resimleri ne olursa olsun, Türkiye’nin menfaatine olduğu açıklanan ve bunca yıl gayret sarf edilen “AB-Türkiye üyelik çalışmaları”nın engellenmesi millet menfaatine olan bir gayret değildir. Kim ki hayali hakikat gösterip Türkiye’nin menfaatine olan işleri engelliyorsa milletin ahını alır, duâsını alamaz.

Sahip olduğumuz değerleri kaybetmeden ve bunları da Avrupa’ya götürmek için üyelik çalışmalarının ciddiyetle sürdürülmesinde fayda var vesselâm.

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