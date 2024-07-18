AB’ye anlamlı çağrı

Filistin ve Gazze’de devam eden İsrail zulmünü izleyenler olduğu gibi sona erdirmek için ‘insanlık adına’ hareket eden kuruluşlar da var.

Ateşkes sağlanması için devreye giren ‘büyük devletler’e rağmen zulüm devam ediyor. Haliyle bu durum, ‘büyük devletler’in ateşkes isteklerinde samimi olup olmadığını da sorgulamaya sebep oluyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Avrupa Birliğinden (AB) İsrail’in Filistinlilere yönelik hak ihlallerine sessiz kalmaması ve bu ülkenin yasa dışı tüm eylemlerini durdurmasını sağlamasını talep etmiş. Kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki durum, “İsrail yetkilileri açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanıyor. Gıda, su, yakıt, elektrik ve insani yardım erişimi ciddi ve keyfi şekilde kısıtlanıyor. Gazze’deki insanlar kasten aç bırakılıyor ve toplu olarak cezalandırılıyor” ifadeleriyle özetlenmiş.

Paylaşılan habere göre AB ülkelerine hitap edilen açıklamada şunlar kaydedilmiş: “Ne yazık ki, İsrail yetkililerinin savaş suçları ve diğer uluslararası insancıl hukuk ihlallerini henüz toplu olarak kabul etmediniz, kınamadınız ve uygun tedbirleri benimsemediniz. (...) İsrail yetkililerinin 7 Ekim öncesi ve sonrasında Gazze ve Batı Şeria’daki savaş suçlarını, diğer uluslararası insan hakları ihlallerini açık ve net şekilde tanıyıp kınayın ve hesap verebilirlik talep edin. (...) İsrail’in su, gıda, yakıt, ilaç ve diğer malzemeler de dahil olmak üzere, hayati önem taşıyan insani yardımların Gazze içinde ve Gazze genelinde dağıtımını kasıtlı olarak engellemeyi bırakmasını, ek sınır kapıları açmasını, sivillere, insani yardım personeline ve tesislerine, gazetecilere, hastanelere, okullara yönelik tüm yasa dışı saldırılarını durdurmasını, Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve diğer insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele de dahil olmak üzere her türlü istismara son vermesini (sağlayın.) (AA, 17 Temmuz 2024)

AB ülkelerinden İsrail’e silah transferlerinin de askıya alınmasının istendiği açıklamada, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın tamamen veya kısmen askıya alınması amacıyla gözden geçirilmesi de talep edilmiş.

Bir bakıma İsrail zulmünün de özetlendiği bu açıklamaya göre “Zalim ülke İsrail”e silah desteğine devam eden ülkelerin “barış”tan bahsetme hakları var mı? Aynı anda hem Gazze’ye sahip çıkıyor görünmek ve aynı zamanda “Zalim İsrail’e” maddi ve manevi desteği devam ettirmek mümkün olabilir mi?

Temennimiz, Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch) bu önemli çağrısına olumlu cevap vermesidir.