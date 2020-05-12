"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

AB yolu açılır mı?

Faruk ÇAKIR
12 Mayıs 2020, Salı
Ülkemizin ekonomik ve siyasî krizleri aşması ve daha iyi noktalara gelmesi, yanlış işleri terk etmesine bağlı değil mi?

Bu konu hakkında görüş beyan eden uzmanların neredeyse tamamı; başta Avrupa Birliği olmak üzere bütün dünya ile diplomatik ve siyasî ilişkileri geliştirmeyi tavsiye ediyorlar. Kısaca, ‘dost ülke ve dost birlik’lerin sayısı ne kadar artarsa ekonomik ve siyasî krizler de o nisbette azalır.

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, “9 Mayıs AB Günü” vesilesiyle yaptığı bir değerlendirmede Türkiye’nin AB ile ilişkilerini geliştirmesi ve yeniden ‘reform günlerine’ dönmesi çağrısı yapmış.

Koronavirüs salgını sebebiyle AB’nin sıkıntıya girdiğine ve ‘dağılmanın ucundan döndüğüne’ işaret eden Prof. Dr. Şen şöyle demiş: “AB, Türkiye’nin gündeminden düştüğü bu süreçte dağılmaktan kıl payı döndü. İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve eski AB ülkesinde ölümler tavan yaptı. Bunlar insanların moralini çok bozdu. Şimdi AB ülkeleri özel bir fon kurup bu konuda diğer ülkelerden bağışlar alarak diğer ülkelere yardım yapmak istiyor. Türkiye’nin bile bu fona bağışta yapması bekleniliyor.”

“Gümrük Birliği”nin güncellenmesi gerektiğine de dikkat çeken Prof. Şen, “(Türkiye’nin) Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda Almanya’nın direncinin kırılıp adım atması, ikinci adım olarak da Schengen Vizesi’nin Türkiye için kaldırılması olmalı. Esas beklenen Avrupa Birliği’ne özel statü de üye olan, fakat esas üye muamelesi gören İngiltere’nin boşalttığı üyeliğe Türkiye’nin özel statülü olarak üye olması. Bunu nasıl sağlayabiliriz?” diye sormuş.

Peki, ilişkilerin düzelmesi için ne gerekli? Prof. Dr. Şen’in görüşü şöyle: “Tabiî ki Türkiye’nin de insan hakları, basın özgürlüğü ve demokrasi konularında en azından Avrupa Konseyi’nin kriterlerinin yerine getirilmesi lâzım. Bu konuda AB, ilişkileri eski olan Türkiye’ye ciddî bir şans vermesi lâzım. Eğer AB bunu yapmazsa bundan sonraki krizlerde güç şartlar altında adımlar atmak zorunda kalır. AB’nin Türkiye’ye ciddî bir şekilde ihtiyacı varken Türkiye’nin de AB’ye her geçen gün ihtiyacı artıyor. 9 Mayıs 2020 tarihi hem AB’nin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir tarihtir. Aynı şekilde de 2002-2010 yılları arasında reformlarını hızlandıran Türkiye’nin de eski reform günlerine dönmesi için iyi bir başlangıç olabilir.”

Bakınız, her vesileyle “insan hakları, basın hürriyeti ve demokrasi” konuları gündeme geliyor. Türkiye geçen yıllarda “uyum paketleri” hazırlayıp açıklayarak bu noktada müsbet adımlar atmıştı. Pek çok kanun müsbet yönde değişmiş ve bu değişim ekonomi ve siyasete de yansımıştı. Sonra ne olduysa oldu, önce ‘yerinde say’mak başladı, sonra da maalesef ‘geriye gidiş, geriye dönüş’ göze çarptı. Peki, hak, hukuk ve adalet noktasında geriye doğru atılan adımlardan kim istifade etti? Elbette milletin bundan bir istifadesi olmadı. Tam aksine hem ekonomik hem de siyasî bedeller ödendi. Son yıllarda ortaya çıkan olumsuz tablo, bu geri adım atışlar sebebiyle değil mi?

Yeniden hak, hukuk ve adalet yolunun açılmasından başka çaremiz yok. Türkiye; büyük, zengin, âdil ve huzurlu bir ülke olmayı hak ediyor. O halde bu yönde adımlar atılsın vesselâm.

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9 ildeki seyahat kısıtlaması 00.00'dan itibaren sona erdi

    En pahalı elektrik ve doğalgaz niye bizde?

    Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

    YÖK'ten üniversitelerdeki sınavlara ilişkin karar

    Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 55 ölüm daha

    İran'da camiler yarın açılacak

    AP Türkiye Raportörü: Siyasi tutuklular serbest bırakılmalı

    19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak

    AB'den 'ikinci dalga' uyarısı

    Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor

    Boris Johnson: Aşıyı bulamayabiliriz

    'Rusya ve Esad yönetimi savaş suçu işliyor'

    Berlin ve Bremen'de yeni doğan çocuklara en çok Muhammed ismi verildi

    TÜBİTAK'tan 'ilaç' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak

    'Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi'

    Kanada Başbakanı, çocukların ödevlerine yardımcı olacak

    ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 751 can kaybı daha

    Bazı ürünlere ilave gümrük vergisi getirildi

    Kuzey Afrika sıcakları kapıda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helâlleşmenin ön şartı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeye geçit yok
    Cevher İLHAN

    Darbe goygoyculuğu…
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili
    Osman ZENGİN

    Sahura hanımdan önce kalkmak...
    Ali FERŞADOĞLU

    Letaif-i Aşere nedir?
    Süleyman KÖSMENE

    Bir iyiliğin on kat karşılığı vardır
    Faruk ÇAKIR

    AB yolu açılır mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Musîbetin hakikî sebebi virüs mü, hatalarımız mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.