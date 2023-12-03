"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

AB yolunda yeni adımlar atılır mı?

Faruk ÇAKIR
03 Aralık 2023, Pazar
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik yolu çok inişli ve çıkışlı olarak devam ediyor. Bilhassa son yıllarda bu yolculukta hız iyice düştü ve idareciler bu yola çıkmış olmaktan dolayı ‘pişman olmuş gibi’ davranıyorlar.

Türkiye’nin AB yolculuğunun kilometre taşları mahiyetindeki ‘rapor’lar bu bakımdan önemli. Bu cümleden olarak, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, bir süredir beklenen “AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu” raporunu yayınlamışlar. (www.voa turkce.com, 30 Kasım 2023)

Uzmanlar raporun, “olabilecek en olumlu dilde” hazırlandığı dile getirmişler. Borrell, raporda önce Türkiye’nin attığı olumlu adımları şöylece sıralamış: “(...) Türkiye, çeşitli AB üyesi ülkelerle ikili ilişkileri (Yunanistan) ve uzun süredir devam eden ticarete zarar veren bazı konular da dahil (Akdeniz’de petrol arama gerginliği) çeşitli konularda daha yapıcı bir tutum sergiledi. Bunlar sürdürülmesi gereken olumlu adımlardır. Türkiye, Ukrayna’nın hayati önem taşıyan ihracatının kolaylaştırılması da dahil bazı yararlı girişimlere öncülük etti.” 

Rapora göre, AB yolculuğunda “yolunda gitmeyen” konular da şöyle: “(Türkiye’nin) AİHM kararlarının uygulanmaması da dahil, iç hukuktaki ciddi insan hakları ve hukukun üstünlüğü durumu nedeniyle, AB-Türkiye ilişkilerinin önünde aşılması gereken pek çok engel olduğu açıktır. Hukukun üstünlüğü ve temel haklara ilişkin diyalog, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek. Tek taraflı eylemlerden kaçınarak, Kıbrıs meselesi de dahil olmak üzere diyaloğu iyi niyetle sürdürmek, daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişkinin gelişmesine yol açabilir.”

AB-Türkiye ilişkileri alanında çalışma yürüten, düşünce kuruluşu Institut Bosphore (Boğaziçi Enstitüsü) Başkanı Bahadır Kaleağası, raporun “yapıcı adım atma iradesi taşıdığını” hatırlatıp şöyle demiş: “Borrell burada ‘Tam üyelik sürecini sorgulamayalım, olası somut, pratik ve yapıcı adımlarla yolumuzda ilerleyelim’ mesajını veriyor. Bunu önemli buluyorum. (...) Evet yeni bir sayfa açıyor, sayfayı dolduruyor ama orta seviyede kalıyor. Radikal, cesur bir çözüm önerisinde bulunmuyor. (...) Türkiye eğer, Avrupa Konseyi standartlarında hukuk devleti alanında uyumunu tekrardan sağlarsa bunun ekonomiye etkisi muazzam olur. (...) Hukuk devleti, istikrarlı ekonomi, sosyal devlet, yeşil enerji, küresel rekabet için gerekeni yaptığında zaten AB’de de önü açılır. Avrupa’da güçlenirse, dünya diplomasisinde de çok daha güçlü hale gelir.”

“Şunu yaparsa Türkiye’nin önü açılır ve güçlenir” denilen ‘iş’ler hem milletin hem de devletin menfaatine olan ‘iyi iş’ler olduğu halde bunları yapmaktan niçin kaçınılıyor? Milletini ve devletini seven “milletin ve devletin menfaatine” olan işleri yapmak için bahane aramaz. Haydi, yap(ın)!

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tasarruf genelgesi yine lafta kaldı

    Müslüman karşıtı nefreti reddediyoruz

    Çiçek: Hâlâ adalet ve liyakat yok, rüşvet var

    Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırdı

    Eski UCM Başsavcısı: Gazze'de yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada

    Aynı yerle ilgili farklı fiyatlarla birden fazla ilan girilemeyecek

    AB yolunda samimiyet sınavı

    Ankara’da fuar heyecanı

    Sungur Ağabeyi rahmetle anıyoruz

    Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

    İkinci Dünya Savaşı'nda bu kadar basın mensubu öldürülmedi

    İsrail Habsora yapay zeka teknolojisi ile sivilleri bilerek öldürüyor

    Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatı acilen yeniden başlamalı

    İsrail 1 günde 400’den fazla yeri vurdu

    İsrail bir günde 178 Filistinliyi daha katletti

    İstanbul’un enflasyonu açıklandı

    Araca en yüksek vergi bizde

    ABD: İsrail insani hukuka uymalı

    1 milyon mülteci Mısır’a gidebilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Çiçek: Hâlâ adalet ve liyakat yok, rüşvet var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İYİ Parti demokratlara iltihak etmezse..!
    Mehmet KARA

    Milletin aklıyla dalga mı geçiliyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttifak hüdadadır, heva ve heveste değil
    Zeynep ÇAKIR

    Dizilerin sinsi izleri
    Ahmet BATTAL

    Ana babayı bilme hakkı
    Muhammed Nur Sungur

    Vefatının 11. yılında babam merhum Mustafa Sungur’u anarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    AB yolunda yeni adımlar atılır mı?
    Adnan NACİR

    Hayatın olağan akışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.