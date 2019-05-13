ABD üniversitesinde kadrolu imam

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte güzel ve müjdeli haberler de gelmeye başladı.

Allah’a şükürler olsun ki bu haberler “Evet, ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sâdâ İslâmın sâdâsı olacaktır!” (B. Said Nursî, Sünûhat, s. 62) müjdesini tasdik ediyor.

Binlerce güzel haberden biri de Amerika’dan geldi. Bu güzel haberin diğer haberlerden bir farkı da üniversitede yaşanmış olması. Habere göre ABD’nin en köklü üniversitelerinden Georgetown’da ezan okundu, namaz kılındı ve iftar yapıldı. Ayrıca bu üniversitede hem mescit var hem de kadrolu bir imam hatip görev yapıyormuş.

Haberi uzunca özetlemekte fayda var: “Amerika Birleşik Devletleri’nin başşehri Washington’da bulunan Georgetown Üniversitesi Ramazan dolayısıyla iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. Üniversitenin Copley Formal Lounge salonunda gerçekleşen faaliyete yaklaşık 250 kişi katıldı. Müslümanların yanı sıra ABD’li ve uluslar arası öğrenciler de yer aldı. Akşam ezanının okunmasıyla başlayan programda Georgetown Üniversitesi Müslüman Yaşam Directörü İmam Yahya Hendi’nin duâ etmesi ve salonda cemaatle akşam namazının kılınmasıyla devam etti. Daha sonra yemek dağıtımını gerçekleşti ve katılımcılar oruçlarını açtı.

“Georgetown Üniversitesi Müslüman Yaşam Directörü ve Masjid al-amoodayn imamı Yahya Hendi, üniversitenin içinde bulunan mescid hakkında bilgi verdi. Mescitte beş vakit namaz kılındığını ve Ramazan, Bayram gibi özel günlerde aktiviteler düzenlediklerini söyledi. Hendi, ‘Ramazan yaz aylarına geldiği için uzun süredir birlikte büyük bir iftar yapamıyorduk. Ramazan artık okul vakitlerinde eda edilecek. Bu ilk büyük buluşmada her dine mensup öğretim görevlileri, mezunlar ve öğrencileri bir araya getirdik’ açıklamasını yaptı.

“Georgetown Üniversitesi’nde dinî hürriyet ve birlik içinde yaşadıklarını söyleyen İmam Hendi ’20 yıldır burada görev yapıyorum. Georgetown, ABD’de kadrosuna imam katan ilk üniversitedir. Burada evimde gibi hisediyorum. Bugün iftarı üniversitemiz karşılıyor ve gördüğünüz gibi yemek dağıtan başka dinlere mensup kardeşlerimiz var. Bugün bizimle bu huzurlu ayı paylaşıyor’ ifadelerini kullandı.

“Üniversitenin yönetiminde görev yapan Dekan Prof. Dr. Robert M. Groves de üniversite olarak bu iftarı gelenekselleştirmek istediklerini söyledi. Dekan Prof. Groves ayrıca ‘İnsanlar inançlarına göre asla yargılanamaz. Üniversite olarak hep birlikte huzur içindeyiz’ açıklamasını yaptı.

“Öğrenciler arasında yer alan Jennifer Hogan da arkadaşlarına destek için iftara katıldığını söyledi. Hogan ‘Ben muhafazakâr bir Hıristiyanım, fakat bizim dinlerimiz farklı olsa da kardeşiz. Az önce sınavlar için duâ ettik. Arkadaşlarım Müslüman ve onları desteklemek için burada yemeğimizi paylaşıyoruz’ açıklamasını yaptı.

“Dâvetliler arasında yer alan eğitim danışmanlık firması sahibi Türk kökenli Hasan Altuntaş ABD’nin en köklü üniversitesinde ezan sesi duyduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Altuntaş, ‘Farklı dinlere mensup insanlarla hep birlikte iftara katılmak huzur verdi. Bu tarz faaliyetlerin mübarek Ramazan ayında gerçekleşmesi İslâm dinini anlatmak için fırsat. Ayrıca ABD’de İslamfobiye karşı iyi bir etkinlik’ açıklamasını yaptı.” (forumusa.com, 11 Mayıs 2019)

Amerika’daki bir üniversitede mescit olması ve 20 yıl önce bir imam hatibin burada görevlendirilmiş olmasından her halde almamız gereken dersler vardır. Hem dersimizi alalım hem de ‘İslâmdan korku’yu sona erdirecek her türlü çalışmayı yapalım inşallah.