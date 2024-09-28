ABD’ye çağrı

Filistin ve Gazze’deki İsrail zulmünün sona ermesi sanılanın aksine zalim İsrail’e değil, onu destekleyen ‘büyük devletler’ ve bilhassa Amerika’ya yapılacak çağrılarla durdurulabilir. Çünkü ‘büyük devletler’i idarecileri çoğunlukla İsrail’in zulmünü “İsrail için hak” olarak görüyor.

ABD’nin idarecileri İsrail’e büyük ölçüde destek olurken, muhalif siyasetçiler arasında İsrail’in zulmüne itiraz edenler de var. ABD’li senatör Bernie Sanders de bu isimlerden biri. Bugün değil, geçmişte de her fırsatta İsrail’in yaptığı haksızlıklara itiraz eden Sanders, ABD’nin İsrail’e silah satışının durdurulmasını öngören bir tasarıyı Senato’ya sunduğunu açıklamış. (AA, 26 Eylül 2024)

ABD’li bağımsız Senatör Sanders, İsrail’e silah ihracatının durdurulması yönünde sunduğu tasarıya ilişkin yazılı açıklama yapmış ve “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun radikal hükümetine daha fazla silah gönderilmesi kabul edilemez” ifadesini kullanmış.

İlgili habere göre, İsrail’e silah ihracatının 1961 tarihli ‘Yabancı Destek Yasası’nı ve ‘Silah İhracat Kontrol Yasası’nı ihlal ettiğine dikkati çeken Sanders, bu silahların uluslararası hukuka ve ABD hukukuna aykırı olduğunu gösteren birçok belge bulunduğunu kaydetmiş. ABD’nin, “bu vahşetteki suç ortaklığına son vermesi gerektiğini” vurgulayan Sanders, “ABD silahlarının, Gazze’deki çok sayıda sivilin ölümünden sorumlu olduğunu” da ilave etmiş.

Haberde şu bilgiler de var: “İsrail’e koşulsuz destek vermekle eleştirilen ABD yönetimi, ağustos ortasında yaptığı duyuruyla, bu ülkeye 5 ayrı pakette toplam 20 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti. Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağı ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturuyordu. Öte yandan 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer almış, bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verilmişti. Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze’de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylanmıştı.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyadaki bütün itirazlara kulak tıkayarak Gazze’yi yerle bir eden İsrail’e yapılan bu silah satışı Amerika açısından; “Devam et, silahların bizden” demek anlamına gelmez mi? Bu durumda asıl itiraz edilmesi ve kınanması gerekenin Amerika ve bu ülkeyi idare edenler olduğu ortaya çıkmıyor mu?

İslam dünyası hadiseye bu pencereden baklamı ve Gazze’deki kanı durdurmak için ABD’nin yaptığına itiraz etmeli. Asıl destekçiyi görmeyin sadece İsrail’i kınamak Gazze’de zulmü sona erdirmek için yeterli değil.

Temennimiz ve duamız, ABD’li Senatör Sanders gibi idareci ve siyasetçilerin sayısının artması ve bu zulmün bir an önce sona erdirilmesidir.