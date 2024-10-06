“Açık cami”deki davet

Almanya’da 1997 yılından beri düzenlenen önemli bir ‘gün’ var. Bu sene 28’incisi düzenlenen “Açık Cami Günü” meraklı Almanlara İslamiyeti anlatmak için güzel bir fırsat olarak görülüyor.

Hemen her yıl bu ‘gün’e ilgi gösterenler artıyor ve belki de mühtedi olanların bir kısmının kalplerine ‘ihtida etme meyli’ bu günlerde atılıyor.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi’ne göre bu tarih, 1990’da yeniden birleşen Alman devletinin bir parçası olma yönündeki Müslümanların imajını ve Almanya’nın tüm Müslüman olmayan sakinleriyle dayanışmalarını ifade ediyormuş. 3 Ekim’in aynı zamanda “Alman Birliği Günü” olması da camilerde bu günde düzenlenen programları daha anlamlı hale getiriyor. Bu günde, cami toplulukları ağırlıklı olarak Müslüman olmayan ziyaretçilere cami turları, panel tartışmaları ve kitap ve sanat sergileri düzenliyormuş.

Bu sene düzenlenen “Açık Cami Günü” ile ilgili haberde şu bilgiler paylaşılmış: “Almanya’da 1997 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl düzenlenen “Açık Cami Gününe” bu yıl da Müslüman olmayan toplumun ilgisi yoğun oldu. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyinin (KRM) bu yılki temasını “İnsan hayatı ve önemi” olarak belirlediği Açık Cami Gününde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilere Müslüman olan veya olmayan çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi. Almanya’da 858 caminin bağlı bulunduğu DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi’ne gelen konuklar, cami ve İslamiyet ile ilgili bilgi aldı. Köln’de bu yıl 28’ncisi düzenlenen programa, Köln Anakent Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen ile kentin yerel yöneticileri de katılarak camiyi ziyaret etti. DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, 3 Ekim gününün gerek Müslüman gerekse gayrimüslimlerin camilere davet edildiği çok özel bir gün olduğunu söyledi. Gün içinde yüz binlerce kişinin camileri ziyaret ederek, ibadethaneleri içeriden görme imkânına sahip olduklarını belirten Kalyon, “Bu sebepten dolayı biz her yıl yeni bir temayla bu etkinlikleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu yıl camilerimizde ‘insan hayatının önemini’ vurgulayarak bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bugün çok özel bir gün ve Almanya’da izin günü olması dolayısıyla insanların camiye gelme oranı daha yüksek. Bugün de burada misafirlerimize hem camimizi hem İslamiyet’i anlatmaya çalıştık.” (diyanethaber.com.tr, 4 Ekim 2024)

Almanya’da sadece DİTİB’e bağlı 858 caminin olması Müslümanlar bakımından çok önemli bir merhale kaydedildiğini gösteriyor. Tabii ki bu cami sayısı aynı zamanda başta ilahiyatçılar ve din görevlileri olmak üzere bütün Müslümanlara ciddi bir sorumluluk da yükler. Başka Müslüman derneklere ait camiler de düşünüldüğünde acaba ‘din hizmetleri’ olması gerektiği kadar var mı sorusu akla gelir.

Unutmamak icap eder ki en iyi hizmet, İslamiyete fiilerimizle örnek olabilmektir. Bu yapılabilirse başta Almanya olmak üzere Avrupa ve bütün dünyada insanlar gruplar halinde İslama teslim olabilirler. Birlikte bunun için çalışalım inşallah.