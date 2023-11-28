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28 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

“Acımasız bir İsrail işgali var”

Faruk ÇAKIR
28 Kasım 2023, Salı
Filistin’de devam eden işgale karşı çıkan, bu yönde açıklamalar yapan çok sayıda İsrail vatandaşı da var.

Hatta bazı Avrupa ülkelerinde Filistinlilerin hakkını savunan toplantı ve yürüyüşleri onlar düzenliyor ya da düzenlenen protesto mitinglerine katılıyorlar. 

Hakkı teslim eden konuşmalar, açıklamalar ve teklifler gündeme taşıyanlar arasında İsraillilerin de bulunması çoğu zaman görenleri de şaşırtıyor. Öyle ya, bir yandan zalim İsrail idaresi, öte yanda İsrail’in yaptığı haksızlığa itiraz eden İsrail vatandaşları. Elbette bunların ne ölçüde samimi olduğu ya da esas niyetlerinin ne olduğu bilemeyiz ve bilmemiz de icap etmez. Zahire bakıp, kalbe bakma vazifemiz olmadığı için; hakki teslim eden bu beyanları takdirle karşılamak icap eder. 

Sanal alemdeki bilgilere göre 1919’da Kudüs’te, çoğunluğu Rusya’dan gelen bir grup Siyonist göçmen tarafından kurulan Haaretz gazetesinde genellikle İsrail’in Filistin topraklarını işgaline odaklanan fikir yazıları ve haftalık köşe yazıları yazan Gideon Levy’in yaptığı bir konuşma ‘doğruları dile getiren’ beyanlar için iyi bir örnek sayılabilir. 

Konuşmanın yeri ve zamanı ifade edilmediği için bilemiyoruz, ama X platformunda yer alan videonun çevirisi şöyle: “Ben İsrailliyim, İsrail’de doğdum. Hatta kendimi İsrailli bir vatansever olarak görüyorum. İsrail’i önemsiyorum. İsrail’e aitim. İsrail’e bağlıyım. Simetriden bahsetmeyin çünkü simetri diye bir şey yok. Hatta bir çatışma bile yok. Fransız-Cezayir çatışması var mıydı? Cezayir’de acımasız bir Fransız işgali vardı ve sonra erdi. İsrail-Filistin çatışması diye bir şey de yok, acımasız bir İsrail işgali var, öyle ya da böyle sona ermesi gereken bir işgal.

“Bugün arka bahçemizde yeryüzündeki en zalim, en acımasız tiranlıklardan biri olan bir rejim var. Ne dediğimi biliyorum çünkü 40 yıldır bunu takip ediyorum. Bu rejim ancak bir apartheid rejimi olarak tanımlanabilir. Bir toprak parçası üzerinde iki halk yaşıyor, bir halk dünyadaki tüm haklara sahip, diğer halkın ise hiçbir hakkı yok, ve bunu söylerken sadece işgal altındaki topraklardan bahsediyorum. Apartheid budur, kimse buna karşı çıkamaz. 

“Ürdün Vadisi’ne gidin, yerleşim yerlerindeki refahı görün. Sonra gidip orada elektriksiz, susuz, hiçbir hakkı olmadan yaşayan Filistinlileri görün. Ardından bana bunun apartheid olup olmadığını söyleyin ya da buna bir başka başlık uydurun.” (Byline Times’ın köşe yazarı CJ Werleman’ın [@cjwerleman] paylaştığı video, @akandatastekin çevirisiyle, 25 Kasım 2023)

Ne niyetle dile getirilmiş olursa olsun ortada “Acımasız bir İsrail işgali” olduğunu kim inkâr edebilir? Gazze’de yaşananları sanki “bir ay önce başlamış” gibi değerlendirmek hakperestliğe sığar mı? Ve bu acımasız işgalin fazladan bir gün dahi devam etmeden sona ermesi gerekmez mi?

İnsanlığın uyanması ve itiraz etmesi inşallah dünya idarecilerinin de uyanmasına vesile olur ve bu zulüm kısa sürede sona erer. Dualarımız bunun için olsun.

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