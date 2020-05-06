"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Adalet çağrısı duyulsun

Faruk ÇAKIR
06 Mayıs 2020, Çarşamba
Adalet sisteminde ciddî sıkıntılar olduğu noktasında ihtilâf yok.

Gerek iktidar ve gerekse muhalefet milletvekilleri zaman zaman bu hususta beyanlarda bulunuyor ve sistemin ‘âdil’ işlemesi konusunda görüş beyan ediyorlar.

Adaletin vazgeçilmez olduğu ve ‘mülkün, devletin temeli’ olduğu hususunda da farklı görüş yok. Herkes bu konuda da ittifak halinde. Ancak sıra adaleti uygulamaya geldiğinde ihtilâf çıkıyor. Şahsî menfaatler için adalet anlayışından tavizler veriliyor ve ortaya tam olarak ‘adaletsizlik hali’ çıkıyor.

11 kıdemli ve uzman hukukçu kamuoyuna hitap eden ortak bir açıklama yaparak adalet çağrısı yapmış. Bu çağrı görünüşte hukuk uygulayıcılarına hitap ediyor olsa da esasında fert fert bütün Türkiye’ye de hitap ediyor denilebilir. Çünkü ortada bir hukuksuzluk ve adaletsizlik varsa herkesin, hepimizin bu ‘yanlış’a uygun yollarla itiraz etmemiz icap eder. “Bana dokunmayan hukuksuzluk varsın devam etsin” demek insanî bir tavır olarak görülemez. Ayrıca ‘adalete çağrı ya da adalet çağrısı’ sadece hukukçuların üzerine düşen bir vazife de değildir. Hukukçuların yaptığı bu çağrı, kişilerden bağımsız olarak sivil toplum kuruluşlarının da sahip çıkması icap eden bir çağrıdır. Türkiye’nin âcil bir şekilde hak, hukuk ve adalet yolunda ilerlemesi gerekiyorsa bunun için 11 imzalı değil, onbir bin imzalı çağrı yapılsa yeridir.

“Kamuoyuna beyanımız, adalete çağrımızdır” başlıklı açıklamada özetle şu tesbitler yapılmış:

* “Af tartışmaları, iktidar partilerinin talep ve programları doğrultusunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun gerek hazırlık, gerekse yasalaşma safhasında muhalefetin, yargıç, savcı ve baroların, sivil toplum kuruluşlarının, uzman akademisyenlerin talep ve itirazları dikkate alınmamış, kamu vicdanı yaralanmıştır.

* “Basın faaliyetleri nedeniyle yargılanıp mahkûm edilen kişilerin başta ifade özgürlüğü ve âdil yargılanma hakkı olmak üzere anayasal hakları yok sayılmıştır.

* “İktidar (Meclis çoğunluğu) elbette infaz rejiminde değişiklikler yapabilir, suç ve cezalarla ilgili tasarruflarda bulunabilir, istisnaî durumda Meclisin 3/5 çoğunluğunun rızasıyla af da çıkarılabilir. Ancak bunun sınırı, âdil bir ölçünün göz ardı edilmemesi(dir). Çıkarılacak yasanın “kamu” yararını gözetmesi gerekir.

* “Bu kanun özel af mahiyetinde hükümler barındırmış olmasına rağmen, nitelikli çoğunluğa riayet edilmemiştir. 

* “Bu yaklaşımın ülkemizdeki siyasal yarılmayı derinleştireceğine, şu günlerde en büyük ihtiyacımız olan toplumsal barışımıza zarar vereceğine inanıyoruz. Siyasal çoğulculuğun, anayasal ilkelerin, hukuk ve adaletin ne ölçüde hayatî olduğunu, 100 yıllık tarihimizden çıkan dersleri hatırlatarak bir kez daha vurguluyoruz.” (t24.com.tr, 4 Nisan 2020)

Hukuk ve adaletin devlet ve cemiyet hayatı için vazgeçilmez olduğunu tartışmaya ihtiyaç var mı? Madem adalet mülkün temelidir, o halde adalet çağrısı duyulmalı ve bu çağrı başka sivil toplum kuruluşlarınca da tekrarlanmalı. 

Herkes için, hepimiz için adaletin tam olarak tecelli ettiği ve edeceği bir dünya isteyelim vesselâm.

Okunma Sayısı: 487
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UCM'den BMGK'ye Hafter uyarısı: Endişeyle takip ediyoruz

    İbretlik itiraf

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    'Çin, kasten ortaya çıkarmadı'

    Filistin'de mukaddesata tehdit

    Trafik cezaları caydırıcı olmalı

    'Dış kaynak bulamazsak işimiz zor'

    Helalleşmeyi unuttuk

    Karantina umut ve huzur getirecek

    Siyaset yenilenmeli

    AYM, infaz paketini inceleyecek

    Çocuk mahpuslar tahliye edilmeli

    Gerd Müller: Yunanistan’daki sığınmacı kamplarındaki durum utanç verici

    'Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak'

    Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var

    Bilim insanlarından önemli uyarı!

    ABD'de ölü sayısı 69 bin 974’e yükseldi

    Nisan ayında 220 işçi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İbretlik itiraf
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnfazda indirim derken bindirim
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin izdüşümü Vakıa Sûresi’nde
    Faruk ÇAKIR

    Adalet çağrısı duyulsun
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyametin kopmasına biraz daha var galiba!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Hatice’den mesaj var!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklına on bir katkı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset ve demokratlık (1)
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’daki duâlar, ihlâs ile inşaallah makbuldür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.