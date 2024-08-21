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21 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Adalet çağrısı eskimez

Faruk ÇAKIR
21 Ağustos 2024, Çarşamba
10 yıl önce haberlere konu olan bir ‘adalet çağrısı’ ya da hatırlatması sosyal medyada yeniden paylaşılarak ‘yeni haber’ler kadar ilgi gördü.

2013 tarihinde haberlere konu olan ve yeniden ilgi gören haber şöyle: “Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen Harvard Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesinin girişine açtığı, adalet kavramını en iyi anlatan ifadelerin bir araya getirildiği ‘Adalet Sözcükleri’ (Words of Justice) isimli sergi kapsamında, Nisa Suresinin 135. ayetine de yer verdi. Ayet, insanları, sonuçları ne olursa olsun âdil olmaya çağırıyor.

“1636 yılında kurulan ve dünyanın en iyi 3 üniversitesi arasında gösterilen Harvard Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (...) yönetimi tarafından ‘Adaletin, tarihteki en büyük anlatımlarından biri’ olarak tanımlanan âyet, Aziz Augustinus ve Magna Carta’dan alıntıların bulunduğu giriş bölümüne konuldu. İnsanları, sonuçları ne olursa olsun adil olmaya çağıran Nisa Sûresi’nin 135. ayetinde mealen şöyle deniliyor: “Ey iman edenler! Haktan yana olup var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun; çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için, sakın nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”

Fakülte dekanı Martha Minow, (harvard.edu’ya göre: 1981’den beri Harvard Hukuk Fakültesi’nde ders veriyor ve sekiz yıl [2009-2017] dekan olarak görev yaptı) sergide aktarılan ideallerin adalet peşinde koşan herkes için bir umut kaynağı olmaya devam edeceğini söyledi. Sergide kullanılan deyişler, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci ve öğretim görevlileri tarafından tavsiye edilen 150 ifade arasından seçildi. Fakülte yetkilileri her bir deyişin tarihselliğini ve özgünlüğünü tek tek araştırdı. Sonuçta öne çıkan yaklaşık 25 deyiş fakülte duvarlarında sergilenmeye başlandı. Nisa Sûresi’nin 135’inci âyeti en önde gelen 3 deyişten biri olarak kütüphanenin girişinde sergileniyor.” (Yeni Asya, 27 Ocak 2013)

Dünyanın en iyi 3 üniversitesi arasında gösterilen Harvard Üniversitesi’nin ‘adalet’i hatırlatan ayeti kütüphanesinin girişine asmasına haklı olarak seviniyoruz da, bu ayetin gereğini yerine getirmeyen “İslam dünyasına” bir şey demiyor muyuz? Müslümanlar ve İslam dünyası bütün dünyaya ‘adil olma’ örneği ortaya koysa çok daha iyi olmaz mıydı?

Haber ‘eski’ olabilir ama mesajı çok yeni ve hep yeni kalacak...

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